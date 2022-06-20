下半年IPO樂觀 港交所CEO：美國辦事處最快年底開設

港交所在美國紐約的辦事處最快年底開設。（新華社）

適逢香港 回歸將滿25周年，以及香港交易所（港交所）上市22周年前，對於外界關注下半年的營運展望，去年剛上任的港交所CEO 歐冠昇（Nicolas Aguzin）指出，他對新股上市活動感到樂觀，且所內人才流失的情況已經舒緩，美國辦事處最快將於今年底開設，以吸引更多的國際客戶落戶香港。

歐冠昇是港交所首位非華人CEO，他在近日接受香港信報採訪時，做出上述表示。

他說，港股與海外股市的關聯性不算大，當外圍市況欠佳時，海外企業可更多考慮來香港作主要上市，既能吸引內地（中國大陸）本土投資 者，也吸引國際投資者。

至於因中國大陸疫情重燃、俄烏衝突和美國升息，香港新股上市募資額從年初累計至今，年減超過九成，歐冠昇表示，新股市場一直是港交所的強項，入表申請數量依然甚多，只是企業一直等待市場環境轉好才正式啟動。

因此，歐冠昇認為，相對低迷的環境始終會過去，港交所仍然有新股上市，雖數量不是很大，但對將來的情況相當樂觀。

歐冠昇也承認，在香港要聘用合適人才變得更難，包括防疫政策導致從海外攬才受限，同時也有部分人才選擇離港等，但近期情況已經紓緩，特別是過去兩三個月，港交所員工流失率持續下降。

談到紐約辦事處進展，他表示，港交所計劃最快今年在美國開設辦事處，以吸引更多國際客戶落戶香港。

歐冠昇說，從長遠來看，目標是擁有多個辦事處，不僅在歐洲，而且在中東和拉丁美洲也有，確保香港成為一個國際中心，吸引來自世界各地的投資者。