Fed積極升息抑通膨 股指大漲回報

聯準會宣布升息75個基點，為1994年以來最大增幅，讓投資人相信Fed致力於抑制通膨，美股聞訊上漲。Getty Images

聯準會(Fed)宣布升息 75個基點，為1994年以來最大增幅，並暗示可能在7月以相同幅度升息，讓投資人相信Fed致力於抑制通膨，美股聞訊上漲。

道瓊工業平均指數 上漲303.7點或1%至3萬668.53點。史坦普500指數上漲54.51點或1.46%至3789.99點。那斯達克綜合指數上漲270.81點或2.5%至1萬1099.15點。

決定升息後股市震盪，但隨著Fed主席鮑爾在之後的新聞發布會上表示「下次會議似乎最有可能升息50個基點或75個基點」，股指升至盤中高點。

市場之前預計將升息75個基點，但鮑爾願意再次進行如此規模的升息，令市場感到意外。

LPL Financial資產配置策略師基爾伯特(Barry Gilbert)寫道：「更激進的立場仍可能與經濟軟著陸一致，但路徑正在變窄。」「我們仍然認為Fed可能會在今年年底放棄其對3.4%基準利率 的新預測，但就目前而言，首要任務是表現出決心。」

波音和其他與經濟成長密切相關的股票上漲，因寄望利率可以在不使經濟陷入衰退的情況下上升。波音飆升9.45%。區域銀行和金融股也上漲。

由於本月史指跌入熊市區域而受到重創的科技股引領市場反彈，亞馬遜和特斯拉均上漲超過5%。Netflix也上揚7.5%。

在為期2天的政策會議結束時，聯邦公開市場委員會(FOMC)發表聲明表示，它「堅定地致力於將通膨率恢復到2%的目標」。

安聯投資管理公司策略師里普利(Charlie Ripley)說：「今天的聲明證實了Fed更積極地對抗通膨的承諾，即使如此快速的升息可能會產生副作用。」「總體而言，一段時間以來，Fed的政策利率與通膨情況不同步；但如今其激進升息應可暫時安撫市場。」

根據個別成員預期目標範圍的點陣圖，Fed的基準利率現在定年底將達3.4%。

飽受打擊的旅遊品牌捲土重來，郵輪股嘉年華和挪威郵輪公司分別上漲3.42%和5.49%。包括達美航空和聯合航空在內的航空股也分別上漲1.83%和2.43%。

除了能源下跌2%之外，主要類股都收高。通訊服務漲幅最大，達3%。

在升息之外，Fed官員將2022年的GDP預期從3月的2.8%預測調降至1.7%。今年的通膨預測也從4.3%調升至5.2%，但預計2023年通膨數字將走低。

直至14日，史指連續下跌5天，並進一步跌入熊市區域。史指本周至今已下跌超過3%，較1月初創下的歷史新高下跌約21%。那指14日小幅收高。