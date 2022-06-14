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美股今開高震盪 5月PPI繼續勁揚

編譯林奕榮／綜合外電
美國5月生產者物價指數勁升，反映通膨可能將居高不下。(路透)
美國5月生產者物價指數勁升，反映通膨可能將居高不下。(路透)

5月生產者物價指數（PPI）勁升，主因能源產品成本竄升，暗示通膨可能將仍將維持在高檔一段時間，也加重聯準會（Fed）積極升息的壓力。

美股14日早盤開高後震盪，前日標普500指數已遁入熊市，因美國居高不下的通膨率，加劇人們對預期中聯準會（Fed）積極升息可能將經濟推向衰退的擔憂。

勞工部14日公布，5月最終需求PPI較4月成長0.8%，比一年前增加10.8%，符合分析師預測。

5月PPI勁升主因是商品價格大幅上揚，尤其是能源；不計食品與能源價格的核心PPI則月增0.5%，較去年5月成長8.3%。

最新PPI數據顯示，通膨仍將維持在較高水準，且延續的時間將比多數經濟學家和Fed先前的預測還長。

道瓊工業指數14日早盤一度漲逾170點或0.6%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅約0.7%，但漲勢不久後收斂至平盤上下狹幅波動；費半指數表現稍強，漲0.4%，台積電ADR一度漲逾2%，後收斂至1.6%左右。

政府上周公布的資料顯示，消費者物價在5月廣泛上揚，加劇通膨將揮之不去的疑慮。密西根大學本月初的訪調也顯示，消費者的5年通膨預期為3.3%，升至14年高點。

市場普遍預期Fed將在本周決策會議進行今年第三度升息，摩根大通、富國等銀行目前預測Fed將把利率調高3碼，將是1994年以來最大升息幅度。

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