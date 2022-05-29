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美股上周只是喘一口氣 後市風險並未消除

編譯任中原／綜合外電
美股上周終結了「連黑」慘況，雖還不足以叫好，但至少令投資人喘一口氣。（美聯社）
美股上周終結了「連黑」慘況，雖還不足以叫好，但至少令投資人喘一口氣。（美聯社）

美股上周終結了「連黑」慘況，雖還不足以叫好，但至少令投資人喘一口氣，在市場認為通膨已攀峰之際，本周有望續揚。但分析師提醒，投資人不宜過度樂觀，後市風險仍高，因為目前市場情勢仍不足以讓通膨率回到2%目標，若股市繼續大漲，反而可能讓美國聯準會（Fed）更鷹。

美國聯準會（Fed）上周公布的5月會議紀錄顯示，官員仍將於6、7月各升息2碼，但暗示之後的升幅可能縮小，再加上美國4月個人消費支出（PCE）核心平減指數顯示，通膨可能已觸頂，提供了讓投資人緩緩氣的空間，美股三大指數上周都勁揚逾6%。

分析師認為，美股本周可望延續上周的上漲動能，但漲勢依舊脆弱。投資人將緊盯3日公布的美國5月就業報告，預料非農就業人口增數將趨緩至32.5萬人，失業率預估將降至3.5%，平均時薪月增0.4%，反映勞動市場依然緊俏、通膨壓力仍高，不太可能讓Fed改變政策路線。

德意志銀行專家魯斯金認為，投資人須研判現為2.7%的美國10年期公債殖利率、及標普500指數的水準，是否足以使通膨率回到2%目標，若無法，Fed仍須將利率升到目前市場預期的水準之上，導致金融情勢進一步吃緊，「我個人的看法是無法」。

巴隆周刊也指出，若Fed有意藉由讓金融情勢趨緊、從而壓低通膨，那麼股市和信用市場大漲，反而會讓Fed採取更鷹的行動。

分析師指出，目前最好的操作策略，是少碰之前飆漲的投資性成長股，因為股價仍然太貴，也應避開一些沒有賺錢且債台高築的公司， 聚焦於一些盈餘穩健、自由現金流良好、以往也能安度景氣循環波動的公司。

投資 指數 美股

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