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新冠疫情延燒兩個寒暑 共存日子還有什麼可期待？

編譯湯淑君／綜合外電
新冠病毒不斷變異，從Beta到更致命的Delta，再冒出傳染力超強的Omicron及其諸多亞型變種，令人覺得疫情平息似乎遙遙無期。路透
新冠病毒不斷變異，從Beta到更致命的Delta，再冒出傳染力超強的Omicron及其諸多亞型變種，令人覺得疫情平息似乎遙遙無期。路透

全球新冠肺炎死亡人數已超過600萬人，美國死亡病例破百萬，在台灣也累計奪走逾1,700條性命。為什麼疫情肆虐已兩年多，至今仍控制不住，以致全球經濟和市場隨疫情一波波潮起潮落而震盪不止？去年春季有關疫情消退的預言為何失準？又該如何展望今後不得不與病毒共存的日子？

美國南加州大學藥劑學院藥劑衞生經濟學系主任喬伊斯（Geoffrey Joyce）在財經網站MarketWatch撰文說，去年春季輝瑞、莫德納等新冠疫苗擴大供應，民眾接種疫苗加速進行，美國疾病控制和預防中心（CDC）估計全美約三分之一人口已因感染而有天然免疫力，都令人樂觀以為疫情平息指日可待。然而，他舉三點說明期待為何落空。

疫情為何控制不了？

一，民眾接種疫苗意願低於預期，反映對疫苗倉卒推出疑慮和對副作用的恐懼。

二，新冠病毒不斷變異，從Beta到更致命的Delta，再冒出傳染力超強的Omicron及其諸多亞型變種，即使打兩劑疫苗再補上加強劑，雖然降低重症和死亡風險，卻仍止不住感染潮不斷隨新變異株突圍殺出，而一波未平、一波又起。

三，世界各國紛紛解封重啟，從多方面來看是好事，卻也升高新冠病毒持續傳播、變異的可能性，在疫苗難求和施打率仍低的國家尤然。南非就是明顯例子，該國一大部分人口已染疫，疫苗接種率卻相對偏低，成為Omicron最新亞型變異株(BA.4和BA.5)的製造溫床。研究發現，最近南非、中國大陸等地的感染病例激增，主要是受未打疫苗者驅動，而疫情一旦復熾，不會只局限於世界一隅。

干擾斷斷續續恐成常態

紐約時報專欄作家曼朱（Farhad Manjoo）也表示，去年Delta、Omicron病毒株相繼來襲，粉碎了還給民眾「自由夏季」的希望，也令人認清一個現實：除非能找到有效遏制新冠病毒之道，否則在可預見的未來，人類與病毒「休兵」期恐怕很短暫，仍會不時令人忐忑不安。

不僅世人身心健康飽受揮之不去的疫情威脅，病毒變化莫測也造成國際事務詭譎多變。疲於因應的不只是世界各國的衛生官員，就連美國聯準會（Fed）、中國大陸政府、避險基金和全球大企業也一樣。只要新冠病毒朝無可預知的方向不斷變異，就可能持續撼動政局、衝擊經濟，並妨礙世人同心協力採取行動化解其他全球性的威脅，例如氣候變遷。

而且，新冠病毒在世界不同的地區造成不同的影響，可能不定期在全球各地激起漣漪效應。例如中國大陸堅持「清零」的抗疫政策，就導致歐美港口大塞船，也迫使汽車製造商暫停生產。

預料未來幾年，全世界恐怕仍得在跌跌撞撞中，學習如何在新冠疫情陰影下度日。隨著新變種病毒傳染力變得更強，民眾愈來愈疲於防疫，對將來會不會變出更駭人的變種，更是不敢想像。

務實看待與病毒共存

按現況看來，人類對抗不斷冒出的新冠變異株，就像「打地鼠」遊戲沒完沒了。想要「控制」新冠病毒，似乎成了奢望。有沒有比較務實的展望可以期待？

喬伊斯認為，人類想制伏新冠病毒並不容易，更可能的發展是「追上新變種病毒冒出的步調」。疫苗必須再進化，除了減輕染疫後果，更要能阻擋感染。療法如單株抗體（monoclonal antibodies）和輝瑞的抗病毒口服藥Paxlovid，必須讓更多人能取得。封禁防疫限制也許會全面撤除，但企業、學校和個人都必須面臨是否繼續戴口罩和採取其他防疫行動的抉擇。這些做法固然有所不便，卻有助於避免突破性感染。

對於與病毒共存的日子，喬伊斯表示審慎樂觀。他建議別再預測病毒會如何變異了，更踏實的做法，是要對人類從經驗學習的能力有信心：持續改良對抗病毒的做法，就會改善防疫成效。

曼朱也預期，此刻正進行臨床試驗的鼻噴劑疫苗，或許能抑制新冠病毒傳播，封住許多變種病毒入侵人體的管道。讓治療藥物普遍可得，則可減輕染疫後果。也許數年後，新冠病毒可能慢慢演變出某種季節型態，就更容易與之共存了。

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