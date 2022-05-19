亞股今年來震盪不斷 僅這兩檔指數報酬率仍為正

全球股市今年迄今震盪不斷，而亞太地區目前僅兩檔主要指數的報酬率仍為正，其中之一就是在新加坡證交所交易的海峽時報指數。(路透)

全球股市今年迄今震盪不斷，而亞太地區目前只有兩個國家的主要指數 仍維持正報酬率，分別是新加坡 證交所交易的海峽時報指數，和在印尼 證交所交易的雅加達綜合指數。

新加坡海峽時報指數從年初到18日收盤為止的漲幅達3.25%，表現在亞太地區排行第一，其次是印尼雅加達綜指，今年來總計上漲3.22%。

摩根士丹利股票分析師Wilson Ng和Derek Chang表示，在全球股市動盪之際，新加坡股市正成為安全避風港。

他們說：「全球股市正努力因應經濟緩慢成長，此時經濟刺激措施相繼退場、各國央行紛紛緊縮貨幣政策和持續調高利率，以及俄烏戰爭造成的供應鏈衝擊正推升通膨上揚。」

這兩位分析師表示：「儘管全球展望渾沌不明，但新加坡的整體條件顯然相對強勁。星國的國內生產毛額（GDP）成長率可能即將減速，但依然高於當前趨勢，歸功於在今年重啟經濟。」

海峽時報指數和雅加達指數的表現領先亞太地區其他主要指數，這些指數今年來持續震盪，其中陸股受創最重。

中國深證指數表現在亞太地區敬陪末座，今年迄今重挫24%，與今年來大跌15%的上證綜指成為難兄難弟。韓股和台股今年來分別跌10%。