頂級排名的摩根大通策略師：股市高估經濟衰退風險

摩根大通排名最高的策略師Marko Kolanovic認為，股市高估了經濟衰退風險。(路透)

股票投資 人對潛在經濟衰退的擔憂，並沒有顯現在其他市場上，這讓摩根大通（JPMorgan Chase）策略師克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）對自己的「親風險」立場充滿信心。

根據克蘭諾維奇的估計，美國和歐洲股市反映出經濟有70%的機率會在近期陷入衰退。他周一撰寫報告表示，相較之下，投資級債券市場反映出的機率是50%，高收益債券市場30%，而利率市場頂多20%。

克蘭諾維奇寫道，如果經濟衰退的擔憂沒有成真，較低的股市倉位和低迷的人氣將有助股市反彈。

面對俄烏戰爭、中國大陸防疫封控和更加鷹派的聯儲會，經濟衰退的警告流傳了好幾個月。市場擔心決策者抗通膨的努力將使經濟陷入衰退，造成美股今年損失近10兆美元市值。

克蘭諾維奇說：「如果不是股市得證正確，經濟衰退發生、債券殖利率 大跌，那就是利率市場得證正確，經濟免於衰退、股市復甦。我們仍舊認為，未來6-12個月出現經濟衰退的可能性很低，因此維持親風險立場。」

儘管經濟疲軟的跡象俯拾皆是，但很難找到全面衰退即將到來的證據。製造業和服務業活動雖脫離頂峰，但仍在擴張。消費者持續消費，而就業市場和房市數據並沒有發出危險訊號。

克蘭諾維奇在去年針對法人投資者的調查裡，被票選為股票相關策略師的第一名，建議利用近期石油和能源股的疲軟來增加曝險。他是價值股的堅定多頭，今年股市大跌期間一再敦促投資人逢低買進。但隨著標普500指數 自1月高點重挫16%，這些預測尚未奏效。

摩根大通擔心衰退焦慮壓垮股市，也得到瑞銀呼應。根據瑞銀的模型，股市反映經濟萎縮的可能性為40%。

根據瑞銀策略師Keith Parker等人的研究，在歷史上，這樣高的衰退機率意味，當衰退真正發生時，股市的損失會更多；但是，如果最壞情況沒有發生，股市通常會上漲，標普500指數會在隨後的12個月上漲12%。Parker估計，如果標普500指數跌破3800點，定價將反映出經濟和獲利衰退。