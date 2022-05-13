馬斯克又一高招 特斯拉轉押印尼分散供應鏈風險

電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。路透

美國電動車 大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克為了拓展全球電動車銷路，最近在亞洲積極物色新的電動車生產重鎮，印尼 是明顯的贏家。在全球陷入供應鏈 混亂、尤其掌握原料至關重要之際，這一步棋下得高明。

馬斯克其實是先到印度投石問路，但印度的製造業政策太嚴苛，進口關稅又高，促使馬斯克把目光焦點轉向印尼。彭博資訊專欄作家崔維迪（Anjani Trivedi）指出，馬斯克選擇押注印尼十分精明，因為這個東南亞最大經濟體也是最大的鎳產國，而鎳是製造電池所需的一項關鍵金屬。

此外，政府政策做多，已吸引多家電池和汽車製造商近幾個月來紛紛前往印尼，承諾投資數十億美元於電動車供應鏈各個環節。例如，南韓LG新能源公司（LG Energy Solution）將斥資約90億美元建立一條從採礦到製造的供應鏈；現代汽車將在當地籌建一座電池廠；寧德時代新能源科技公司（Contemporary Amperex Technology）將與印尼兩家國營企業共同投資近60億美元發展動力電池計畫；浙江華友鈷業與鎳礦商淡水河谷印尼公司（PT Vale Indonesia Tbk）上月宣布攜手合作。

電動車供應鏈各環節公司齊聚印尼，凸顯「就近」掌握、取得關鍵製造原料的重要性。這也是過去一年來供應鏈瓶頸、物流延誤、運費高昂等問題層出不窮後，這個產業記取的最大教訓。

特斯拉深諳這個道理，在美國製造電動車遭遇阻力後，已在中國大陸設立大型製造基地，製造觸角如今延伸至工業大國德國，特斯拉全球市占率隨之成長。現在，該公司正設法鞏固原料並自製電池，投資印尼是一條捷徑。崔維迪說，馬斯克一發現生產流程遭遇問題，就會尋找解決辦法，特斯拉現在做的，基本上就是打造分散到全球各地的供應鏈。

車商在印尼拓展事業未必能成功，該國大約年產100萬輛車，日廠小客車是主流，車市規模遠不及中國大陸和美國，電動車占比很小，從地理因素來看也不是布建電動車充電站網路的理想地點，儘管政府矢志使首都雅加達和觀光勝地峇里島成為綠色運輸中心的榜樣。

印尼市場對特斯拉電動車銷售也許微不足道，但看在馬斯克眼裡，顯然仍是大規模投資的沃土：當地有現成的豐富天然資源，且政府政策對電動車事業友善。待日後發展成熟，印尼將有全球級的電池製造供應鏈可向全世界誇耀。

崔維迪說，正如同中國大陸使特斯拉成為一家全球性的電動車公司，如今借助印尼也可能讓特斯拉擁有全球性的電池供應鏈。而同時，電池製造成本會更低廉，終會讓電動車售價更加平易近人。綜觀之，他給馬斯克這步棋的評語是：「這是為達到目的而採取的手段，而且很高明。」