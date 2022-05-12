加密幣市場止跌回升 TerraUSD引發的災難暫歇

加密幣市場歷經11日的大逃殺後，12日回穩。 （路透）

演算法穩定幣TerraUSD周三（11日）崩跌嚇趴加密貨幣 市場，不過24小時後，周四（12日）市況明顯轉趨鎮定。

Terra區塊鏈開發商Terraform Labs，在TerraUSD以及與其相連結的Luna區塊鏈代幣大跌之後，先暫停Terra區塊鏈運作，再重啟。加密幣市場中使用最多的穩定幣泰達幣（Tether）由迷你型崩盤恢復後，主導交易，平撫交易員的緊張焦慮。

根據彭博資訊的資料，紐約當地12日下午4:45時，去中心化金融領域裡的幾個關鍵貨幣都上漲，其中Avalanche漲8%。CoinMarketCap.com平台上的ApeCoin報價，也上漲大約25%。

比特幣 周四亦由周三挫跌到約25,000美元的慘況中回神，一度上漲6%到3萬美元左右。部分替代幣也走揚，Bitcoin Cash最大漲幅曾經到20%，後來收斂。

周三加密幣市場，因緊釘美元的穩定幣TerraUSD不僅跌破與美元的平價水準，還一度重挫至0.23美元，引發浩劫。當天比特幣幅跌將近10%。

Miller Tabak+Co首席市場策略師Matt Maley說：「泰達幣穩下來後，代表市場追繳保證金的賣壓消退。每次被迫賣出，都會過量。大家還是緊張，但現在抛售減緩了。投資 人會再緊張幾天，不過供需已再度恢復平衡。」

美國財政部長葉倫評論周三的加密幣市場大震盪，她說，Terra的崩跌顯示釘住美元的穩定幣所存在的危險，但她強調，這對金融穩定不構成威脅。

Nuveen投資長Brian Nick表示，主要是加密幣的經濟重要性低，並沒有太多人擁有很多加密貨幣。他說：「金融條件開始緊縮後，誰會受到懲罰？答案是，任何估值過高、不確定性高、沒有營收來源的資產。」加密幣正是這類資產的代表之一。

所以，加密幣現在只是下一次暴風雨前的寧靜嗎？Tallbacken Capital Advisors執行長Michael Purves在最新的分析報告中預估：「比特幣還會再走低，有觸及2萬美元或1萬5000美元的可能。」