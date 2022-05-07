美科技大咖投資股票失利 亞馬遜、字母等Q1損失逾170億

統計顯示，包括電商巨頭亞馬遜、叫車業者Uber、字母在內的科技公司，第1季投資損失共超過170億美元。（路透）

美國科技股今年來的賣壓在過去幾周持續加重，許多科技公司原本已因通膨、供應鏈吃緊及俄烏戰爭等多重挑戰焦頭爛額，股市低迷對他們來說無疑又是一記重拳。

CNBC報導，部分大型科技企業之前在股市長期走多之際，也是相當踴躍交易的投資 人，但股市榮景已在去年底嘎然而止，如今這些科技大咖正嚐到以市值計價的會計準則之苦。

電商巨頭亞馬遜、叫車業者Uber、字母及Shopify第1季的股票 投資損失各自多達數十億美元，若加上社群媒體 平台Snap、高通、微軟及甲骨文，這些科技公司上季在股市的投資損失共超過170億美元。

投資股市曾經看似是高明之舉，特別是在高成長企業排隊等待首度公開發行股票（IPO）時，但這些投資現在反倒使企業財報出現巨額虧損。

那斯達克綜合指數第1季共跌9.1%，寫下兩年來同期最大跌幅，且本季可能跌更重。那指從4月到本月5日收盤為止已跌約13%。近來有許多潛力股的市值在短短數月內便蒸發逾50%。

企業正利用各種華麗的措辭形容投資失利，有些稱為「營業外支出」或「未實現損失」，也有公司稱為「重新估價」或「公允價值出現變化」，但不論如何，這是他們十多年來頭一次被提醒：投資同行也會面臨風險。