我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC分析:最高院法警長如何調查意見書草稿外洩

買房難…30年房貸利率升至5.27% 創13年來新高

美國4月就業依然熱絡、工資再升 Fed緊縮路線不變

編譯任中原／綜合外電
4月就業人數增加42.8萬人，與3月修正後的增加人數相同，但比預估的增加38萬人更強，顯示已經達到「充分就業」水準。圖為洛杉磯市的一家墨西哥玉米薄餅捲攤前，服務生忙得不可開交。（Getty Images）
4月就業人數增加42.8萬人，與3月修正後的增加人數相同，但比預估的增加38萬人更強，顯示已經達到「充分就業」水準。圖為洛杉磯市的一家墨西哥玉米薄餅捲攤前，服務生忙得不可開交。（Getty Images）

美國勞工部4日公布4月就業報告，各項數據顯示勞動市場基本上仍持續熱絡，非農業就業人數穩健增加，不過工資升勢稍趨溫和，且勞動參與率回降。由於就業基調仍強，並不足以抑制工資及通膨上升壓力，預料聯準會（Fed）6月及7月至少將各升息2碼。

4月就業人數增加42.8萬人，與3月修正後的增加人數相同，但比預估的增加38萬人更強，顯示已經達到「充分就業」水準；另外2月及3月就業人數共遭下修3.9萬人。

民間部門就業增加40.6萬人，略低於3月的42.4萬人（修正後數字），但高於預估的增加39萬人。其中，製造業增加5.5萬人，高於3月時的4.3萬人，也優於預估的3.5萬人。

工資升勢稍趨溫和，平均時薪比3月上升0.3％，低於3月時0.5%升幅（修正後數據），也低於經濟學者預期的0.4%升幅；比去年同期上升5.5%，比3月時的5.6%略低，但符合預估。平均每人每周工時為34.6小時，與3月持平，比市場預估的34.7小時略低。

失業率維持在3.6%，與3月持平，但低於預估的3.5%略高；勞動參與率下降0.2個百分點，為62.2%，低於3月時的62.4%，更低於預估的62.5%，顯示勞工重返職場意願下降。

就業數據穩健，顯示勞動市場需仍然強勁；企業求才人數及員工辭職數又再創新高，企業忙於增雇員工以因應消費需求強韌，也帶動工資水準持續上升；不過工資升幅仍跟不上通膨上升速度，實質工資持續下降，削弱家庭的購買力。

經濟學者指出，就業人數持續熱絡，預示未來數月通膨壓力仍重，Fed持續升息的路線不會趨緩。

就業 勞工部 升息

上一則

人民幣大跌 在岸、離岸人民幣對美元跌破6.69和6.73

下一則

史提格里茲：升息解決不了通膨和供應鏈瓶頸 要靠投資

延伸閱讀

路透：美國官員抵達北京 協商上市中企審計爭議

路透：美國官員抵達北京 協商上市中企審計爭議
美國國科院新院士 7華人學者入榜

美國國科院新院士 7華人學者入榜
北京疫情嚴峻 上海網民叫陣：堅持清零不動搖

北京疫情嚴峻 上海網民叫陣：堅持清零不動搖
大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

大學生期待首份工作年薪10萬 實際起薪卻僅5.5萬

熱門新聞

俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴中國。（Getty Images）

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

2022-05-03 10:35
一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

2022-05-01 19:29
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

2022-05-01 17:14
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
億萬避險基金經理人瓊斯。（路透）

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

2022-05-03 21:23

超人氣

更多 >
女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻

女子德州舊貨店35元買下雕像 竟是兩千年前羅馬石刻
近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%
美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點
美國國科院新院士 7華人學者入榜

美國國科院新院士 7華人學者入榜
俄外長扯希特勒有猶太血統 普亭向以色列道歉

俄外長扯希特勒有猶太血統 普亭向以色列道歉