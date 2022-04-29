我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

中國封城 蘋果估損失80億美元

記者馬瑞璿／台北報導
中國堅持「動態清零」防疫措施，讓生產基地在大陸的科技產業如坐針氈，蘋果29日在財報電話會議直言，新冠肺炎所帶來的供應鏈瓶頸，恐使本季營收損失40至80億美元。（美聯社）
中國堅持「動態清零」防疫措施，讓生產基地在大陸的科技產業如坐針氈，蘋果29日在財報電話會議直言，新冠肺炎所帶來的供應鏈瓶頸，恐使本季營收損失40至80億美元。（美聯社）

中國疫情升溫，上海封控已經一個月，官方堅持「動態清零」政策，讓科技產業如坐針氈。蘋果最大的委外生產基地就在中國，蘋果在29日凌晨財報電話會議直言，由於新冠疫情干擾、晶片短缺等兩大供應限制，將衝擊本季營收約40至80億美元，只能期待疫情帶來的供應鏈問題，能夠隨著時間好轉。

蘋果上一季營收973億美元、年增8.59%，每股獲利1.52美，均優於預期；其中，iPhone產品線營收成長5%，最主要來自於iPhone SE推出後，仍受不少消費者青睞；此外，服務營收也有兩位數成長，反倒是穿戴式產品營收不如預期。

雖然蘋果第一季業績表現亮眼，但中國封控是否會對蘋果營運帶來影響，仍成為全球法人最關心焦點。

對於中國封控情況，蘋果執行長庫克表示，「供應鏈的挑戰，蘋果並未倖免。」他進一步表示，蘋果產品組裝工廠幾乎都已經復工，但蘋果仍無法預測晶片短缺問題何時結束，他期待疫情問題只是「暫時」的。

蘋果財務長梅斯特里更直言，本季度蘋果將面臨多重挑戰，尤其新冠肺炎所帶來的供應鏈瓶頸，恐讓蘋果本季營收損失40至80億美元，主要原因在於中國上海產業廊道因防疫封控造成中斷，此外，來自中國消費者的需求，也可能會受封城影響。

中國封控對全球科技產業都帶來衝擊，台經院產業分析師邱昰芳分析，「5月完全恢復正常的可能性低」，目前最大問題在於物流，即便中國部分重點企業仍能營運，但是原物料進不來、組裝好的產品出不去，都會影響供應鏈整體運作。

「大家更擔心的是需求端。」邱昰芳表示，中國內需市場已明顯受到封城影響，加上經濟成長力道下滑，在在都將使得消費性產品今年銷售表現將受不小影響。

另一方面，全球處理器製造巨擘英特爾（Intel）則是直接宣告上季業務表現乏善可陳，第二季營收和獲利預測也令人失望。

英特爾表示，由於客戶削減訂單以減少庫存，並且教育需求下降，第一季個人電腦晶片營收下降。消費者用PC是英特爾最大營收來源，原本受疫情期間居家工作和學習推動的PC總體需求開始降溫，如今得到印證；這波景氣變化球，恐怕會動搖投資人對英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的信心，他承諾英特爾將擴大市場占有率並恢復更快的營收成長。

蘋果 營收 疫情

上一則

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

延伸閱讀

蘋果、亞馬遜營收展望不妙 預告那斯達克又要失守

蘋果、亞馬遜營收展望不妙 預告那斯達克又要失守
iPhone銷售佳 蘋果財報亮眼

iPhone銷售佳 蘋果財報亮眼
英特爾第2季展望不如分析師預期 預告PC需求減弱

英特爾第2季展望不如分析師預期 預告PC需求減弱
台積電、英特爾 印度爭當地設廠

台積電、英特爾 印度爭當地設廠

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

小常識：所有U-Haul貨車的車牌都是亞利桑納州註冊

2022-04-25 03:53

超人氣

更多 >
谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了

谷愛凌要回美了？發文「謝謝中國」網上炸了
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe
幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶

幫派交火？華裔少女無辜中槍 紐約新鮮草原人心惶惶