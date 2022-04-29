中國封城 蘋果估損失80億美元

中國堅持「動態清零」防疫措施，讓生產基地在大陸的科技產業如坐針氈，蘋果29日在財報電話會議直言，新冠肺炎所帶來的供應鏈瓶頸，恐使本季營收損失40至80億美元。（美聯社）

中國疫情 升溫，上海封控已經一個月，官方堅持「動態清零」政策，讓科技產業如坐針氈。蘋果 最大的委外生產基地就在中國，蘋果在29日凌晨財報電話會議直言，由於新冠疫情干擾、晶片短缺等兩大供應限制，將衝擊本季營收 約40至80億美元，只能期待疫情帶來的供應鏈問題，能夠隨著時間好轉。

蘋果上一季營收973億美元、年增8.59%，每股獲利1.52美，均優於預期；其中，iPhone產品線營收成長5%，最主要來自於iPhone SE推出後，仍受不少消費者青睞；此外，服務營收也有兩位數成長，反倒是穿戴式產品營收不如預期。

雖然蘋果第一季業績表現亮眼，但中國封控是否會對蘋果營運帶來影響，仍成為全球法人最關心焦點。

對於中國封控情況，蘋果執行長庫克表示，「供應鏈的挑戰，蘋果並未倖免。」他進一步表示，蘋果產品組裝工廠幾乎都已經復工，但蘋果仍無法預測晶片短缺問題何時結束，他期待疫情問題只是「暫時」的。

蘋果財務長梅斯特里更直言，本季度蘋果將面臨多重挑戰，尤其新冠肺炎所帶來的供應鏈瓶頸，恐讓蘋果本季營收損失40至80億美元，主要原因在於中國上海產業廊道因防疫封控造成中斷，此外，來自中國消費者的需求，也可能會受封城影響。

中國封控對全球科技產業都帶來衝擊，台經院產業分析師邱昰芳分析，「5月完全恢復正常的可能性低」，目前最大問題在於物流，即便中國部分重點企業仍能營運，但是原物料進不來、組裝好的產品出不去，都會影響供應鏈整體運作。

「大家更擔心的是需求端。」邱昰芳表示，中國內需市場已明顯受到封城影響，加上經濟成長力道下滑，在在都將使得消費性產品今年銷售表現將受不小影響。

另一方面，全球處理器製造巨擘英特爾（Intel）則是直接宣告上季業務表現乏善可陳，第二季營收和獲利預測也令人失望。

英特爾表示，由於客戶削減訂單以減少庫存，並且教育需求下降，第一季個人電腦晶片營收下降。消費者用PC是英特爾最大營收來源，原本受疫情期間居家工作和學習推動的PC總體需求開始降溫，如今得到印證；這波景氣變化球，恐怕會動搖投資人對英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的信心，他承諾英特爾將擴大市場占有率並恢復更快的營收成長。