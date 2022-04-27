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陽明海運董座：供應鏈瓶頸出現緩解 下半年變好

編譯季晶晶／綜合外電
陽明海運董事長鄭貞茂表示，港口瓶頸可能出現緩解跡象，下半年會變好。（本報系資料照片）
陽明海運董事長鄭貞茂表示，港口瓶頸可能出現緩解跡象，下半年會變好。（本報系資料照片）

陽明海運董事長鄭貞茂接受彭博資訊專訪表示，由於俄烏戰爭和中國大陸防疫封控，加劇供應鏈阻塞的港口瓶頸可能出現緩解跡象。

鄭貞茂說，目前在洛杉磯和長灘港口外等候的船舶數量，已經從今年稍早的100多艘減少到40艘以下。上海港口的等待時間為2-3天，美國則為10-14天。

他在周二受訪時說，「我認為這是美國港口擁堵正在緩解的好兆頭。我們預計下半年，一切都會變得順利，所有困難都會變容易些。」

至於中國大陸在上海和其他城市的嚴格封控措施，他認為對全球的影響是一種「短期現象」，應僅限於第2季的營運。他預期北京會調整防疫政策，大陸的經濟會在下半年反彈。

根據國際貨幣基金的一份報告，今年全球貿易的成長將放緩到5%，低於2021年的10.1%。

鄭貞茂同意「貿易將放緩，這是因為俄烏戰爭，也因為疫情使得需求延遲」。他補充說，全球復甦預計將在恢復成長動力之前「略做休整」。他對此表示樂觀。

他也期待美國政府所採取的加快港口物流的措施，例如立即移動空貨櫃，能在下半年逐步實施，並緩解擁堵。一旦情況改善，就能降低運費。

曾擔任花旗銀行首席經濟學家的鄭貞茂指出，全球化隨著貿易模式改變而發展。運輸成本上升，供應鏈會地區化並且變短。隨美中關係持續緊張，供應鏈分裂成兩個系統，各自「在泡泡中」運作，小心避開制裁。

明年有一個主要的不確定性是，市場可否消化過去幾年建造的新船。鄭貞茂引述Alphaliner的預測說，預計2023年的供應成長將比今年增加一倍，超過需求的成長。

這位全球第九大貨櫃運輸公司的董座表示：「這是我們必須加強財務結構的原因。」他稱陽明海運正密切關注這個問題，「如果供過於求或運費下滑，我們會做好準備。」

供應鏈 防疫 北京

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