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散戶熱愛的Robinhood股價半年狂崩70% 最新宣布裁員9%

編譯葉亭均／綜合報導
網路券商羅賓漢（Robinhood）。（路透）
網路券商羅賓漢（Robinhood）。（路透）

甚受散戶歡迎、有「鄉民交易平台」之稱的網路券商羅賓漢（Robinhood）26日盤後宣布，將裁員9%的全職員工、撤除從2020年展開快速成長期以來新增的冗餘職位。同時間，Robinhood的股價已創新低，半年來股價重挫超過70%。

Robinhood執行長泰內夫（Vlad Tenev）表示，從2020年初該公司的交易應用程式（App）愈來愈受歡迎以來，員工數已從約約700人增加到近3,800人。

泰內夫說：「員工數迅速成長，已導致一些職位和工作內容重覆，階層和複雜度超過優化的情況。在審慎考量這些因素後，我們決定削減Robinhood員工數是改善效率、提高速度，並確保即時因應我們客戶不斷變化需求的正確確定。」

Robinhood股價26日收盤隨大盤重挫3.7%，報每股10美元，盤後續跌2%，為去年7月以每股38美元上市以來的最低收盤水準。儘管股價在首次公開發行股票（IPO）後曾漲至每股85美元，但今年來重挫46%，過去半年跌幅超過71%。

泰內夫在26日的貼文並未提供該公司近期業績表現，僅表示公司資產負債表仍有超過60億美元現金。根據FactSet，Robinhood截至去年底現金和約當現金超過80億美元。該公司預定28日公布財報。

股價 羅賓漢 裁員

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