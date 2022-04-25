美元漲至兩年新高 人民幣、澳幣下挫

美元指數（DXY）25日漲至兩年新高。（路透）

美元周一（25日）上漲到兩年多來新高，以此態勢，可望開創2015年1月以來最佳單月行情。主要因為市場預期美國聯準會 （Fed）必定需要更激進升息 ，以抑制美國的通貨膨脹。

追蹤美元兌6個主要貨幣 匯率的美元指數（DXY），周一在紐約匯市盤中一度大漲0.6%至101.856，收盤漲幅縮小到0.5%，報101.752；為3月11日以來最大單日漲幅。過去一年，美元指數已上漲約12%。

美元觸及2020年3月以來最高價位之際，人民幣則是創近四年來最大的三日跌幅，兌美元一度觸及一年新低。中國大陸傳出北京公衛主管表示，將要再多封控幾個區域防堵新冠病毒擴散，使得投資人愈發擔憂中國大陸疫情發展。中國大陸周一股市急挫，離岸人民幣遭到拋售。

Western Union Business Solutions資深市場分析師Joe Manimbo說：「鑒於世界經濟前景黯淡，再加上美國聯準會關於大幅升息以抑制通膨的言論越發鷹派，美元正愈來愈受歡迎。」他表示，「中國大陸努力遏制疫情令避險情緒加劇，一定程度上推動了美元上漲。」

人民幣周一兌美元盤中曾跌至一年最低，尾盤跌0.9%，至6.5615元人民幣兌1美元。

中國大陸人民銀行（央行）周一晚公布，為提升金融機構外匯資金運用能力，自5月15日起，下調金融機構外匯存款準備率，由現行的9%降至8%。

高盛在一份研究報告中指出：「我們預計此次下調存款準備率將在短期內減緩人民幣貶值速度，然而人民幣走勢另也將取決於美元的廣泛走勢以及對中國經濟增長的整體氣氛。」

因先前大宗商品價格急升，而成為今年第1季漲幅最大貨幣之 一的澳幣，周一則是全線下跌。澳元兌美元跌0.9%，報0.7176美元兌1澳幣，兌日圓更下挫跌1.4%，報91.88日圓兌1澳幣。

法國總統馬克宏勝選連任，帶動歐元小幅上漲，但漲勢只維持很短時間。歐元兌美元周一仍下跌0.9%，至1.0717美元兌1歐元。根據上周的最新的部位數據，避險基金削減了歐元多頭押注。

貨幣市場現在預期，美國聯準會將在未來兩次會議上都各升息2碼（50個基點），歐洲央行將在7月升息1碼。