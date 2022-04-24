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美債賣壓沈重 殖利率高點難以預估

編譯任中原／綜合外電
美國公債市場上周出現新一波賣壓。(美聯社)
美國公債市場上周出現新一波賣壓。(美聯社)

美國公債市場上周出現新一波賣壓，已使投資人及分析家難以預測美債殖利率究竟會升到多高。

巴克萊集團兩周前曾表示，債市賣壓已經過頭，但上周一便放棄這項預測；周三時美國銀行表示，正在伺機賣進公債，但周四立即改變說法；周五聯準會（Fed）主席鮑爾為急速緊縮貨幣政策背書，市場立即的反應則是預測Fed在未來四次會議上都將各升息2碼。

聖路易區聯邦準備銀行總裁博拉德（鷹王，今年有投票權）21日表示，公債市場「看起來不是非常安全的場所」；沒有多少投資人持相反看法，甚至還有投資人認為他低估了危險性。分析師並指出，Fed現在是玩真的，利率將不再只是緩步起飛。

在歐洲美元利率期貨市場，投資人已經預期今年Fed將在多次會議上升息3碼，並進行避險操作。在美國公債期貨市場，大宗交昜增加，一些長期做多美債的投資管理公司也提醒客戶審慎操作。

今年來彭博美國公債指數已經下跌8%，是1973年編製指數以來的最大跌幅，賣壓是源自於投資人不斷調高升息幅度的預期。

鮑爾上周表示，他認為採取「前置式」升息模式可能適當，並表示目前勞動市場「熱到難以為繼」，也推動公債殖利率走高。一周來對政策利率最為敏感的2年期美債殖利率竄升約23個基點，達2.69%；10年期殖利率上升7個基點，達2.90%，一度曾逼近3%。

顯然鮑爾的談話，以及市場積極反應升息幅度擴大，並未能阻止通膨預期升高；對未來10年平均通膨率預期超過3%。分析師指出，這顯示市場認為Fed已經無法掌控通膨。

殖利率 投資 升息

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