道指崩逾980點 連續第4周走跌

在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。

道指下跌981.36點或2.82%至3萬3811.4點，為2020年以來最糟單日走勢。史指下跌121.88點或2.77%至4271.78點，為3月來最低點。那斯達克綜合指數下跌335.36點或2.55%至1萬2839.29點。道指跌點是自2020年10月28日以來最大。

UnitedHealth下跌3.04%，獨力拉低道指逾百點；開拓重工(Caterpillar)下跌7.02%，也讓道指另外再下跌逾百點。高盛、家得寶和Visa也都是道指跌幅禍首。

22日跌勢使道指本周下跌1.9%，為連續第4周下跌，也是過去11周中第9周下跌。史指則是連續3周下跌，本周下跌2.8%。那指本周下跌3.8%。

公布令人失望的財報業績後的個股帶動股指下跌。HCA Healthcare下跌21.8%，是史指表現最差的股票。該公司還公布了疲弱的全年獲利和營收財測。

Commonwealth Financial Network投資 管理負責人普賴斯(Brian Price)表示：「投資者最近似乎正在放棄『別無選擇』(TINA)的看法。」「股票共同基金連續第2周大量資金外流，像今天這樣的日子不太可能改變未來的情緒。」

這也導致該產業的其他個股走低。Intuitive Surgical和Universal Health Services分別下跌14.34%和13.96%。DaVita下跌9.17%，DexCom下跌6.72%。

Verizon下跌5.79%，該公司第1季流失電話月訂戶3.6萬名。

在宣布其Old Navy部門的CEO格林(Nancy Green)本周將離開公司後，Gap暴跌18.04%。Gap還調降了對2022財年淨銷售額的成長預期。

Robertson Stephens Wealth Management首席經濟學者加勒蒂(Jeanette Garretty)說，「這完全都是鮑爾 的評論造成的，但如此多的財報中關於未來銷售成長的示警性言論，讓我們明白了一個要點：對抗通膨會帶來一些痛苦。」

在聯準會(Fed)主席鮑爾發表談話削弱市場情緒後，22日走勢出現戲劇性逆轉。鮑爾在國際貨幣基金(IMF)的一場小組會議上表示，抑制通膨「絕對必要」，5月升息50個基點已被提上日程。

Baird投資策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)指出，「Fed的鷹派態度和債券殖利率 的回升再次推動股市。」「沒有什麼特別新的東西，只是提醒人們政策方面正在發生巨大轉變。鮑爾的確指出，提前升息和及早積極進取可能會帶來好處，這為它們在經濟不景氣時可能在以後降息做好準備。」

利率21日因鮑爾的講話而上漲。指標10年期國債殖利率22日小幅下跌至2.91%左右。

在被問及升息75個基點的可能性時，克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，「我們不需要做到這種地步」，並表示她將支持5月升息50個基點。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出，「即使4月出現二戰以來最強勁的平均物價漲幅，以及第二高的升幅，但Fed為應對自1980年代初以來未見的通膨率而更積極地收緊利率的前景，將繼續對股票和投資人的神經構成壓力。」