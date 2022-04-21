美國加快升息步伐 人民幣大幅走跌 失守6.46大關

受疫情衝擊經濟以及美國聯準會暗示將加快升息步伐影響，人民幣對美元近日快速走低。(新華社)

受疫情衝擊經濟以及美國聯準會 暗示將加快升息步伐影響，人民幣對美元中間價22日報6.4596，大幅下調498個基點，創2021年3月9日以來最大單日降幅。在岸人民幣對美元匯率 開盤小幅拉升10個基點，一度站上6.45大關，隨後迅速走低，接連失守6.45、6.46兩道關口。

與此同時，離岸人民幣對美元也在衝高後回落，最高觸及6.4732。截至9點45分，在岸、離岸人民幣對美元分別報6.4630、6.4872。

人民幣對美元中間價報已連續三天下跌，來到2021年10月13日以來新低，本周累計下調約700個基點。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 21日發出到目前為止最為強烈訊號，暗示聯準會下個月開會時，準備升息2碼（0.5個百分點），以抑制通膨高漲。他說，聯準會的緊縮政策，「動作應該要稍微再快一點」。

鮑爾在國際貨幣基金（IMF）舉辦的小組討論會中表示，「我的觀點是，動作稍快一些是適當的。我們開會決策，而且每次開會都會決定。5月會議時，50個基點將會拿上檯面討論。」

金融時報指出，鮑爾的談話凸顯了多位Fed官員的基調轉變。數位Fed官員最近都發言支持聯準會需要採取更強力的行動來控制40年來最高的通膨。

據上海《第一財經》報導，大陸中信證券認為，近期人民幣匯率貶值壓力增大，主要來自疫情導致的經濟基本面下行壓力與美元走強兩方面因素。供應鏈擾動加上美元指數上行或將使得短期人民幣承壓，但無需對人民幣形成貶值預期，預計人民幣貶值對大陸貨幣政策的影響也將有限。

中國證券網則引述東吳證券首席宏觀分析師陶川看法指出，大陸第2季資金流出壓力較大，境內銀行美元流動性將明顯下降。他認為，這可能使得下半年美元對人民幣匯率和美元指數的相關性逐步回歸「正常」——美元漲人民幣跌，美元跌人民幣漲。

前一段時間，市場曾出現人民幣與美元同步升值走勢。