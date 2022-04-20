特斯拉財報 馬斯克說了什麼？8重點一次掌握

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

特斯拉 20日公布亮麗的第1季財報，靠著漲價策略，抵銷供應鏈和疫情衝擊帶來的影響。以下是財報八大重點：

1.上季整體營收 成長81%至188億美元，每股盈餘3.22美元，優於市場預期；其中，汽車事業營收年比成長87%至168.6億美元。

2.汽車事業利潤率達創紀錄的32.9%，反映較高利潤的電動車銷量增加，加上管控成本奏效。

3..上海廠先前因疫情停工，損失約一個月的產量，目前正以有限度的水準恢復生產。

4.特斯拉警告關鍵零件短缺依然限制其生產，年底前都將面臨供應鏈問題。該公司預期一些零件價格上漲20%至30%。另外，執行長馬斯克 呼籲增加鋰礦投資，表示鋰礦的取得是推廣電動車採用的未來瓶頸。

5.有信心今年交車量會比去年增加至少50%。馬斯克說，今年應該能生產150萬輛車。

6.馬斯克說，特斯拉計劃生產自駕計程車（robotaxi），將在2023年亮相，預定隔年量產。他預測這種車輛收取的每英里費用會比公車或地鐵還低。

7.特斯拉第1季太陽能安裝量較一年前減少48%至48百萬瓦，因為進口問題影響一些零組件的交付。

8.出售碳權的上季營收增加逾一倍，達6.79億美元，受惠於拜登政府新的車輛平均油耗標準（CAFE）上路。另外，上季公司整體自由現金和約當現金有180億美元。