擺脫對衰退擔憂 道指升近500點

美股19日走升，交易員面對最繁忙的企業財報季的起始，並密切關注利率的最新動向。美聯社

美股19日走升，交易員面對最繁忙的企業財報季的起始，並密切關注利率的最新動向。

道瓊工業平均指數 上漲499.51點或1.45%至3萬4911.2點。史坦普500指數上揚70.52點或1.61%至4462.21點。那斯達克綜合指數上漲287.3點或2.15%至1萬3619.66點。

近期股市承壓，史指連續2周下跌，但投資 人19日加碼風險資產。以中小型個股為主的羅素2000指數上漲2.1%。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在給客戶的報告中表示，「在我們看來，市場情緒和部位現在都過於悲觀了。雖然我們略微減少了創紀錄的股票部位，但仍對股票持建設性態度，並認為近期可能出現反彈，特別是在小型股和高獲利類股。」

隨著利率走高以及區域和中型銀行公佈財報，銀行股表現優異。Citizens Financial第1季營收和獲利都超過預期，股價上漲6.88%。摩根大通上漲2.07%。

科技和媒體業的一些重磅股也上漲。迪士尼上漲3.34%，Netflix上漲 3.18%。微軟和Alphabet分別上漲1.7%和1.83%。

Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)表示，即使利率進一步攀升，但股市仍上漲，這可能顯示投資人不認為19日應該會出現反彈。

他說，「我認為這在很大程度上與那些表現出色的防守型個股有關，市場只是在進行類股輪動。但科技股一樣上漲，實質殖利率 大幅上漲，這不是正常現象。」

19日的財報提振了股市。嬌生公司上季業績喜憂參半，其每股獲利高於預期，而營收低於預期。這家製藥公司還調降了2022年的獲利預期。不過，其股價上漲3.05%，提振了道指。

即使上季獲利低於預期，營收符合預期，但孩之寶仍上漲5.16%。Travelers Companies下跌4.89%，Lockheed Martin在公佈喜憂參半的業績後下跌1.61%。

在數據方面，3月新屋開工率和建築許可高於《道瓊》預期。這提振了房屋建築商的股票，D.R. Horton上漲3.88%。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示：「到目前為止，經濟數據一直保持著相當不錯的水平，因此即使對衰退的擔憂正在增加，而且關於成長放緩的聲音越來越大，但仍有一些潛在的力量。」

能源市場可能也提振了交易者的情緒，石油和天然氣價格均大幅下跌。庫爾卡法斯表示，下跌可能讓擔心通膨的投資者「鬆了一口氣」。

在其他地方，在法院18日裁決取消航空公司的口罩強制令後，旅遊股也表現良好。美國航空上漲5.66%，而聯合航空上漲4.5%。

交易員還密切關注債券市場，10年期美國國債殖利率短暫觸及2.94%，為2018年以來最高水平。近幾個月來，對聯準會(fed)升息的預期大幅上升，即使Fed表示將取決於數據再決定如何全年升息。

對Fed下一步行動的擔憂也導致債券市場高度波動，這在最近幾周打壓了股市。聖路易斯Fed行長布拉德指出，就Fed的行動而言，「已經有相當多的定價」。