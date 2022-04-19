運費漲 亞洲與非洲糧食進口國雪上加霜

運費上漲，使得亞洲和非洲的榖物進口國雪上加霜。示意圖。(路透)

根據國際航運公會（ICS）負責人，俄烏戰爭給亞洲和非洲的榖物進口國帶來進一步的壓力，因為載貨船隻數量減少，推高了運費。

ICS主席Esben Poulsson受訪表示，水下魚雷和軍事封鎖，使大約80到100艘船將近兩個月無法離開烏克蘭水域，其中大部分是散貨船。船東和租船公司將船舶可能受困更久的成本列入計算，調漲了散貨運費。

Poulsson指出，穀物貿易流的變化將對非洲較貧窮的國家產生影響，他們無力為糧食「支付巨額費用」。

俄烏戰爭使價值1200億美元的全球穀物貿易陷入混亂，因為來自黑海糧倉地區的交貨變得愈來愈複雜。新的貿易路線正崛起，美洲生產商向非洲和東南亞 客戶發貨，有些是多年來首見。中國擴大採購美國玉米，巴西則將小麥運往土耳其、南非和蘇丹等地。

運費大漲恐怕進一步推高糧食成本，讓消費者經歷更多通膨帶來的痛苦，並加劇全球飢荒問題。聯合國全球食品價格指數 已創歷史新高，對於食品雜貨占消費者預算 很高比率的貧窮國家，此一影響最為明顯。

Poulsson說：「目前而言，運費將保持在高檔，還可能再漲一點。事情會變，所以運費也會波動。」

波羅的海乾散貨指數過去一年震盪起伏，10月飆到13年高點後，因中國對工廠污染設限削弱鐵礦石需求，該指數暴跌，但現已從1月低點攀升65%。

除戰爭外，運費也受到中國防疫的影響。包括上海在內多座城市遭封控，數百艘在大陸沿海的散貨船正面臨誕誤。