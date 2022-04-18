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美銀列舉10項利多 認為能重振股市

編譯季晶晶／綜合報導
美國銀行列舉能振奮股市的多頭，包括中國大陸放鬆監管、通膨降溫，以及散戶重新湧入股市。(美聯社)
美國銀行列舉能振奮股市的多頭，包括中國大陸放鬆監管、通膨降溫，以及散戶重新湧入股市。(美聯社)

鑒於近來世界局勢嚴峻，俄烏戰爭造成數千人喪生、疫情仍在肆虐、通膨嚴重，以Ajay Singh Kapur和Ritesh Samadhiya為首的美國銀行策略師列舉可能重新振奮多頭人士的10件事，包括中國放鬆監管、通膨降溫，以及散戶重新湧入股市。

這些策略師撰寫研究報告指出：「投資人顯然很悲觀，我們也是。但我們知道金融市場的情況能多快就發生變化。」所以多頭可多加留意：

1.通膨將「快速降溫」

儘管通膨比預期嚴重，但可能再次出人意料，而「這次是快速降溫」。供應鏈問題可能會緩解、勞工供應可能增加、總需求可能走軟。 策略師承認：「這不是市場共識，也不是我們的觀點，但這份報告探討『什麼事可能出現正面變化？』」

2.企業獲利可能成長8%-10%

散戶對股票的興趣再度高漲，發生時機可能在大家痛恨存款利率實質轉負、擔心債市拋售情況，或資產重配置以遠離過熱或不再受政策支持的房市。

3.地緣政治環境可能改善

俄烏戰爭的人力和財力損失，有助促進亞洲國家之間的建設性對話。

4.中國或將放寬監管

中國可能重新調整其貨幣政策、放寬對私部門的監管限制，也可能自行開發並核准自家mRNA新冠疫苗，協助跨過導致許多城市處於封鎖狀態的清零政策。

5.新興市場股票可期

美元可能稍事喘息，讓新興市場的股票有表現空間。策略師表示：「價值股在長達十年表現欠佳後，過去18個月在部分地區開始受到關注。拉美、歐非中東、中國、印尼和菲律賓的大幅折價（至少比標準低於20%）提供了上漲空間。」

6.聯準會是否加快收緊貨幣政策

投資人權衡聯準會是否會加快收緊貨幣政策，美股下跌。隨美銀和紐約梅隆銀行等公司公布財報，投資人將專注於企業獲利和財測。

可關切類股：

7.旅遊股

上周旅遊股大漲，可惜中國疫情升溫打擊信心，昨天史坦普500指數旅遊股稍挫。

重大個股消息：

8.西南天然氣

西南天然氣控股公司（Southwest Gas Holdings）說，有人表示對該公司感興趣，出價超過億萬富豪投資人艾康（Carl Icahn）的每股82.50美元， 董事會認為後者太低。

9.特斯拉上海廠傳已復工

根據知情人士，特斯拉上海廠周一復工，已經對在所謂的閉環系統中工作的員工制定嚴格防疫措施。

10.馬斯克與推特大戰

億萬富豪馬斯克周末發布神秘推文，令人聯想到可能公開向推特股東收購持股，以控制該公司。

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