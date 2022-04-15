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推特兩招擋併購 馬斯克：若失敗還有B計畫

編譯陳家齊／綜合外電
馬斯克宣布對推特發動敵意併購，但消息人士透露，馬斯克的併購可能遭拒。路透
馬斯克宣布對推特發動敵意併購，但消息人士透露，馬斯克的併購可能遭拒。路透

全球首富、同時也是推特重度用戶的馬斯克14日宣布對推特發動敵意併購，但消息人士透露的訊息以及市場反應顯示，馬斯克的併購可能遭拒，推特正考慮以「毒藥丸」等工具抵擋併購，或找到「白馬騎士投資人」取代馬斯克買下推特。馬斯克則說，若他的收購提議失敗，他有「B計畫」

彭博資訊、華爾街日報等主要媒體報導，知情人士表示，在馬斯克提議以約430億美元市值買下推特、並從股市下市後，推特14日緊急召開董事會，討論這項併購要約，還考慮以「毒藥丸」策略抵擋馬斯克的併購，也就是大量發行新股，讓既有大股東以折扣價購入，股本變大，提高併購難度。

推特董事會討論到毒藥丸策略，顯示可能會拒絕馬斯克的出價，推特可能要求更高價才賣，也可能直接拒絕收購。若推特拒絕收購，馬斯克可能在公開市場以他開出的每股54.2美元，盡可能收購股票，他已持股逾9%，再買逾40%就有機會取得控股權，此時董事會就會發動毒藥丸策略，稀釋馬斯克的股權。

推特的長期投資人、有「中東股神」之稱的沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德，已批評馬斯克的出價過低，不符推特的 「內含價值」。持股10.3%的最大股東先鋒集團、持股8%的摩根士丹利以及持股4.6%的貝萊德都尚未公開回應。

推特股價14日收盤下挫1.7%，收盤價比馬斯克出價低了近17%，顯示投資人可能也覺得馬斯克買不成。

馬斯克14日說，他有買下推特的足夠資產，但有投資人質疑他2,600億美元身價幾乎全都是特斯拉持股，他是否有能力以現金吃下推特，不無疑慮。

推特 馬斯克 投資

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