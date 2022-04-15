我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國防部證實 俄艦「莫斯科號」遭烏克蘭飛彈擊沉

美加紐澳疫情趨緩 18日起入境台灣取消落地採檢

穆迪稱俄國恐已債務違約 俄擬擴大盧布支付石油

中央社倫敦15日綜合外電報導
圖為盧布紙鈔及硬幣。新華社
圖為盧布紙鈔及硬幣。新華社

國際信用評級機構穆迪表示，俄羅斯可能已經主權債務違約，因為莫斯科已嘗試用俄國貨幣盧布支付以美元結算的公債。克里姆林宮今天則說，俄國還想擴大要求能源出口以盧布支付。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）今天則在內閣刊物中表示，已有數名俄國天然氣的買家同意轉為用盧布支付，「我們預期其他進口商將跟進」。但他未透露那些買家的身分。

路透社報導，俄羅斯有2筆美元公債4日債務到期，但莫斯科當天卻以盧布償還。這2筆債券到期日分別在今年和2042年。

穆迪（Moody's）14日發布聲明表示，若俄羅斯「未在5月4日之前彌補，也就是寬限期截止時，那麼按照穆迪的定義，便可能被視為違約」。「債券合約並未包含可用美元以外其他任何貨幣償付的條款。」

自從俄羅斯2月底侵略烏克蘭後，制裁措施造成它被排除在西方金融體系之外，主權債務違約將會是至今最明顯後果。若莫斯科被宣告債務違約，將是1917年布爾什維克革命以來俄國外幣公債首次重大違約。

穆迪指出，儘管俄羅斯在2018年以後發行的國際債券，有些允許在某些條件下可用盧布支付；但在那之前發行的國際債券，例如今年和2042年到期的債券，都不接受盧布償付。

俄羅斯財政部今天並未回覆置評要求。俄國財長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）本月稍早曾告訴俄國「消息報」（Izvestia），莫斯科若被迫債務違約，將採取法律行動。

由於俄羅斯目前無法也不願在國際市場發債籌資，因此債務違約象徵意義較大。俄國在冷戰結束後嘗試融入西方金融架構，債務違約將為這場努力劃下紛擾句點。

另一方面，克里姆林宮（Kremlin）發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今天在一場記者會上表示，普亭已設定一套「有系統且按部就班的方法」來拓展盧布使用，但相關細節和實行時間離確定還有一段距離。

普亭14日表示，盧布在俄羅斯出口貿易扮演的角色應該提升。莫斯科已表明要改為要求以盧布支付天然氣供應，而這類客戶主要在歐洲。

俄羅斯 俄國 債券

上一則

中國封城影響蘋果供應商 生產進度恐大落後

延伸閱讀

不畏俄國警告 芬蘭稱極可能申請加入北約

不畏俄國警告 芬蘭稱極可能申請加入北約
俄轟擊烏海王星飛彈工廠 疑為報復莫斯科號遇襲

俄轟擊烏海王星飛彈工廠 疑為報復莫斯科號遇襲
謀「擴大中俄聯繫」 俄國聯邦委員會主席計畫訪中

謀「擴大中俄聯繫」 俄國聯邦委員會主席計畫訪中
報復制裁？ 反制美日？俄艦隊日本海射2巡弋飛彈

報復制裁？ 反制美日？俄艦隊日本海射2巡弋飛彈

熱門新聞

美國通膨飆高也帶來機會，若把握機會買對債券，可在未來12個月期間鎖住超過8%的年化報酬率。 路透

趁美國通膨飆高 買此債券可鎖住逾8%報酬率一年

2022-04-13 08:59
美國3月通膨果如預期火熱，消費者物價年增率衝上8.5%。 歐新社

美通膨快降下來了 克魯曼：沒錯，但別高興太早

2022-04-13 07:17
輝達周五股價大跌4.5%。路透

美半導體股周五大跌 原來跟「砍單的鐵證」有關

2022-04-09 09:18
LNG船British Listener在航行至墨西哥西南部外海時，突然大幅改變航行方向，目的地從亞洲改為歐洲。 擷自彭博資訊

去歐洲賣天然氣比較賺 原定駛往亞洲的LNG船大轉彎

2022-04-09 16:47
「股神」巴菲特投資眼光獨到。(路透)

巴菲特苦等多年 最近逮到什麼機會頻頻出手投資？

2022-04-07 15:54
美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）。（路透）

哈佛教授羅格夫：美元主導地位20年內可能終結

2022-04-06 00:49

超人氣

更多 >
Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行
黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘

黑海艦隊旗艦莫斯科號沉沒 俄海軍除難堪之外還有多慘
獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海
通膨40年新高 家庭每月多花327元 專家傳授「理財5招」

通膨40年新高 家庭每月多花327元 專家傳授「理財5招」
30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐

30年房貸利率站上5% 月付增1/3…購屋者咬牙苦撐