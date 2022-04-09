克魯曼：別聽大企業的政策建言 經濟學家較可信

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

經濟學家評估，德國 禁運俄羅斯天然氣「棘手但可行」，不至於導致經濟災難。然而，德國政治人物不予採信，反而相信企業家所謂「沒俄國天然氣活不下去」的說辭，還抨擊經濟學者。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 批評，這麼做實在「愚蠢」。

克魯曼在紐約時報專欄撰文直言：絕對不要相信大企業提出的政策建言。因為他們難免以自己的利益作出發點，在評估政府政策產生的經濟影響可不可能傷害公司的財務表現時，如何能信賴他們會做出誠實、可靠的評估？

這或許與許多人直覺的認知相反。他們的看法是：企業主管經營公司，天天都在處理商務問題，累積豐富的實務經驗，當然比智庫裡的蛋頭學者更了解實際經濟現況。不是嗎？

克魯曼舉兩個理由，說明這種推論為什麼謬誤：

一，企業家在評估影響自身利益的政策議題時，往往有強烈動機鼓吹對自己有利的事，同時拋出嚇人的數字要大眾別插手干擾他們做生意，而不是提供實實在在的評估。懷疑正直誠實的商業領袖會做這種事嗎？別忘了，德國汽車產業的「柴油門」（Dieselgate）——汽車排廢數據造假大醜聞。

二，企業主管對事業此時如何運作，的確知之甚詳；但較少理由相信，他們也十分明瞭事情可以有哪些不同的做法——在面臨情況劇變時，可以做什麼樣的調整和創新來應變。好比金融海嘯時發生的情況：華爾街人士絕對比學術界人士更能猜測每天的市況，但一旦危機爆發，熟悉經濟史的經濟學家，往往比沉浸於日常交易的他們，更能以綜觀全局的視野掌握局勢。

克魯曼說，這道理不僅可用來說明，為何德國對俄軍侵烏暴行的反應既懦弱又不智，也適用於更重要的政策：抑制氣候變遷 。商界領袖及聽信其說法的政治人物口口聲聲說，抗氣候變遷行動得付出高得承受不起的經濟代價。別聽信他們的片面之辭。