亞洲最貴房市開始「退燒」背後有共通點

經歷去年的驚人漲勢後，亞太地區的一些最貴房市開始降溫。(路透)

經歷去年的驚人漲勢後，亞太地區的一些最貴房市開始降溫。上季，雪梨和香港 的房價 下跌，新加坡 則幾乎沒漲，因買家擔心升息以及不利於經濟成長的因素，選擇場邊觀望。

局勢的轉變很突然，先前，疫情期的借貸成本低加上害怕錯過的心理，掀起從加拿大多倫多到紐西蘭奧克蘭的全球「購房熱」：雪梨的房價去年飆升近27%，新加坡房價出現逾十年來最大漲幅，香港仍舊是全球房價最難負擔的城市。

但在澳洲人口最多的城市，房價繼2月挫低後、3月再跌0.2%，中止了2020年10月開始的連漲之勢。新加坡私人住宅的價格上季僅微幅上漲0.4%，3月的銷售則降到21個月來最低。香港房價去年漲勢如虹，但去年8月再創新高後，至今下跌7.3%，高盛對後市看法悲觀，預測2025年前大跌20%。

儘管各地的情況不同，但房市放緩的背後有一些共通點。對民眾能否負擔房價的憂慮，促使新加坡實施買房限制並調高稅率，而通膨風險導致多國央行考慮升息，使購屋者支付房貸變得較為吃力。

與此同時，疫情加重中國房市面臨的阻力。香港防疫引發民怨致人口外流嚴重，而上海的防疫封控措施則使房市快速復甦的希望落空，當局監格嚴管債台高築的房地產開發商造成景氣下滑。

Knight Frank亞太區住宅業務主管Victoria Garrett表示：「自全球金融危機以來，亞太地區的政府對資產價格上漲較為警覺，疫情也使貧富差距擴大的問題受到關注。雖然房市從賣方市場轉向將帶來更多機會，但買方可能挑挑揀揀，並對價格敏感。」

Garrett估計，今年本區的住宅價格漲幅將在較為溫和且較有永續性的3%到5%之間。去年漲幅高達9.1%。有一些市場的需求仍能維持，因為餘屋不足的問題不太可能在未來12個月獲得緩解。而且，升息還在最初階段，買主還有機會取得不錯的貸款利率。

其他地區的房市仍未受阻。在英國，3月的房價上漲速度，創2004年以來最快年增幅，全美20大城市的房價也持續激漲。