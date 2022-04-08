我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

亞洲最貴房市開始「退燒」背後有共通點

編譯季晶晶／綜合外電
經歷去年的驚人漲勢後，亞太地區的一些最貴房市開始降溫。(路透)
經歷去年的驚人漲勢後，亞太地區的一些最貴房市開始降溫。(路透)

經歷去年的驚人漲勢後，亞太地區的一些最貴房市開始降溫。上季，雪梨和香港房價下跌，新加坡則幾乎沒漲，因買家擔心升息以及不利於經濟成長的因素，選擇場邊觀望。

局勢的轉變很突然，先前，疫情期的借貸成本低加上害怕錯過的心理，掀起從加拿大多倫多到紐西蘭奧克蘭的全球「購房熱」：雪梨的房價去年飆升近27%，新加坡房價出現逾十年來最大漲幅，香港仍舊是全球房價最難負擔的城市。

但在澳洲人口最多的城市，房價繼2月挫低後、3月再跌0.2%，中止了2020年10月開始的連漲之勢。新加坡私人住宅的價格上季僅微幅上漲0.4%，3月的銷售則降到21個月來最低。香港房價去年漲勢如虹，但去年8月再創新高後，至今下跌7.3%，高盛對後市看法悲觀，預測2025年前大跌20%。

儘管各地的情況不同，但房市放緩的背後有一些共通點。對民眾能否負擔房價的憂慮，促使新加坡實施買房限制並調高稅率，而通膨風險導致多國央行考慮升息，使購屋者支付房貸變得較為吃力。

與此同時，疫情加重中國房市面臨的阻力。香港防疫引發民怨致人口外流嚴重，而上海的防疫封控措施則使房市快速復甦的希望落空，當局監格嚴管債台高築的房地產開發商造成景氣下滑。

Knight Frank亞太區住宅業務主管Victoria Garrett表示：「自全球金融危機以來，亞太地區的政府對資產價格上漲較為警覺，疫情也使貧富差距擴大的問題受到關注。雖然房市從賣方市場轉向將帶來更多機會，但買方可能挑挑揀揀，並對價格敏感。」

Garrett估計，今年本區的住宅價格漲幅將在較為溫和且較有永續性的3%到5%之間。去年漲幅高達9.1%。有一些市場的需求仍能維持，因為餘屋不足的問題不太可能在未來12個月獲得緩解。而且，升息還在最初階段，買主還有機會取得不錯的貸款利率。

其他地區的房市仍未受阻。在英國，3月的房價上漲速度，創2004年以來最快年增幅，全美20大城市的房價也持續激漲。

房價 新加坡 香港

上一則

Fed暗示5月升息2碼 政策轉鷹對股市、經濟有何影響？

延伸閱讀

林俊傑洛杉磯飛抵新加坡確診新冠 自揭有3大症狀

林俊傑洛杉磯飛抵新加坡確診新冠 自揭有3大症狀
北京唯一支持 李家超參選港特首 將以「一人模式」當選

北京唯一支持 李家超參選港特首 將以「一人模式」當選

香港出行人次回升12% 特首憂疫情恐反彈

香港出行人次回升12% 特首憂疫情恐反彈
涉煽動 香港職工盟前副主席鄧建華被捕

涉煽動 香港職工盟前副主席鄧建華被捕

熱門新聞

美國房市熱絡，但房價偏離基本面，專家擔心會形成房市泡沫。(Getty Images)

學者：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

2022-04-02 22:59
想要存下大筆財富，就得避免無效的存錢習慣。示意圖。（取材自Pexels）

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

2022-04-03 22:06
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

2022-04-06 07:25
美國科技尖牙股「FAANG」第1季股價全面下挫，但臉書母公司Meta和Netflix跌幅最淒慘。路透

你丟我撿 他大舉敲進這兩支Q1跌最慘的尖牙股

2022-04-01 14:38
航空業者競推豪華艙等吸引顧客。（新航官網）

航空業推豪華艙 搶高階旅客

2022-04-01 12:52

超人氣

更多 >
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州