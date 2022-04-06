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連Fed鴿派官員都轉鷹了？這3位Fed官員力挺加速緊縮

編譯洪啟原／綜合報導
在Fed展現鷹派立場後，部分Fed官員表態力挺Fed決策。（路透）
在Fed展現鷹派立場後，部分Fed官員表態力挺Fed決策。（路透）

美國聯邦準備理事會（Fed）3月宣布升息1碼，為2018年來首度升息，官員並預測今年其餘六場會議每次都會升息。在Fed展現鷹派立場後，部分Fed官員表態力挺Fed決策，彭博資訊以下整理Fed決策官員最新的鷹派談話。

Fed理事布蘭納德（Lael Brainard）

布蘭納德原先被視為是聯準會更偏鴿派的決策官員之一，但她5日表示，降低通膨壓力是「第一要務」，Fed將逐步提高利率，預期最快5月啟動迅速縮減資產負債表，將使貨幣政策在今年稍晚轉向「更加中性的立場」。這席話讓市場認為，連Fed鴿派官員都轉鷹，反映將積極緊縮貨幣政策。

布雷納德5日對明尼亞波利斯聯準銀行官員發表線上談話，她說聯邦公開市場操作委員會（FOMC）「將繼續有條理地緊縮貨幣政策，具體行動包括進行一系列升息，和盡快在5月決策會議開始迅速縮表」。

她說：「由於經濟復甦比上一個周期明顯更強、更快，我預計資產負債表的緊縮速度將比前一次復甦周期快得多」。

富國證券宏觀策略師Erik Nelson表示：「布蘭納德對兩件事講的非常清楚。第一，聯準會希望相當積極地縮減資產負債表，速度遠快於上一個周期。第二，聯準會對升息50個基點持開放態度。」

堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）

喬治說，面對40年來最高的通膨率，5月升息2碼將是一個選項，但升息幅度須與Fed緊縮8.9兆美元資產負債表的計畫互相配合。

她5日接受彭博專訪時說：「我認為50個基點將是我們必須考慮的選項，在撤回寬鬆政策時，我們須非常謹慎和擬定計畫。我非常專注於思考資產負債表計畫與加息行動如何配合。」

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）

戴利說：「利率雖然會上升，但以歷史標準來看仍在相對較低的水準。」她預估，名目的中性利率將維持在2.5%左右，認為勞動力市場「極其緊繃」。

她認為，通膨與在家賦閒一樣有害，表示消費者「極具韌性」。戴利也說，中國城市實施封城，對供應鏈來說「真的很糟糕」，強調在全球新冠疫情消退之前，供應鏈問題不會結束。她說：「到年底的其餘時間將面臨更多挑戰，但我們看見（供應鏈）正出現改善的跡象。」

升息 供應鏈 利率

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