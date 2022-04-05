成為最大股東後 馬斯克發起推特民調：想要編輯鍵嗎？

馬斯克成為社群網站推特的最大股東後，4日在發文問粉絲們「想要編輯鍵嗎？」。(路透)

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克 成為社群網站推特 （Twitter）最大股東後，今天在他擁有8039萬追隨者的推特帳號發起民調問道：「你想要編輯鍵嗎？」

截至美東時間5日凌晨，已有超過140萬人投票 。稍早披露的申報文件顯示馬斯克（Elon Musk）目前持有推特9.2%股權，價值近30億美元，為推特最大股東。

值得注意的是，馬斯克推文提出的兩個選項都打錯字，一個是「yse」（要，yes），另一個選項是「on」（不要，no），被猜測是故意凸顯編輯功能的重要性。

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

路透報導，推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）在推文中回應馬斯克說，投票結果很重要，「請謹慎投票」。

推特本月1日在官方帳號發布消息表示，正在開發使用者期待已久的「編輯」功能。當天是愚人節，被問及這條推文是否開玩笑時，推特公司答道：「我們無法證實或否認，但我們稍後可能會編輯我們的聲明。」