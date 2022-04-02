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美與IEA加碼釋出戰略儲油 紐約油價1周跌逾14美元

編譯湯淑君／綜合外電
美國預定自下月起的半年間，每天將釋出100萬桶戰略儲油，總計將釋出1.8億桶。IEA多國成員國也同意加入美國的行列，將再釋出一批儲油。 路透
美國預定自下月起的半年間，每天將釋出100萬桶戰略儲油，總計將釋出1.8億桶。IEA多國成員國也同意加入美國的行列，將再釋出一批儲油。 路透

油價格上周暴跌，跌勢之猛為逾十年來僅見，反映美國政府宣布規模空前的戰略儲油釋出計畫，以示平抑油價決心，並引起國際能源總署（IEA）多國成員國群起響應。

紐約1日收盤，美國西德州中級原油（WTI）5月期貨跌1.01美元，跌幅1%，以每桶99.27美元報收。同日倫敦布蘭特原油跌32美分，跌幅0.3%，收在每桶104.39美元。

WTI和布蘭特上周各跌13%左右，周線跌幅是兩年來最大。彭博資訊報導，WTI短短一周之內每桶價格就跌掉14.6美元，寫下2011年至今單周跌價金額最多紀錄。

美國總統拜登宣布，自5月起的六個月期間，每天將釋出100萬桶的戰略儲油，總計將釋出1.8億桶，規模之大，前所未見。

同時，日本經濟產業省國際事務部門官員小泉秀親表示，IEA多國成員國1日同意加入美國的行列，將再釋出一批儲油，至於釋出的時機和數量，尚待日後決定。 拜登則預估，這些盟國可望額外再釋出3,000萬至5,000萬桶。

但PVM分析師布倫納克認為，美國戰略儲油大量釋出，仍改變不了未來數月市場供不應求的事實。他說：「比起因為制裁和買家迴避而每天減少供應的300萬桶俄羅斯石油，美國釋出的量相形見絀。」

在美國及其盟國宣布釋出更多儲油後，高盛下修今年油價預測。但高盛以此舉解決不了更長期供應危機為由，調高2023年預測。

美國過去六個月內已兩度動用戰略儲油，但抑制油價的效果微乎其微。近來美國汽油價格扶搖直上，俄烏戰爭爆發觸動燃料、糧食、金屬等大宗商品行情飆漲，更加劇3月油市波動。WTI上月每桶油價上下震盪幅度將近37美元。

造成1日油價回跌的因素還包括，WTI跌破50日移動均線，是1月初來首見，引發一些技術性賣壓。世界最大石油進口國中國大陸祭出一連串封鎖抗疫令，經濟衝擊堪虞，也給石油需求展望蒙上陰影。

油價 石油 拜登

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