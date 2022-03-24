晶片材料領漲 道指升349點

美股24日收漲，收復前一交易日的跌幅，因申請失業救濟金人數下降增加了對美國經濟復甦的信心。美聯社

美股24日收漲，收復前一交易日的跌幅，因申請失業救濟金人數下降增加了對美國經濟復甦的信心。

受惠經濟反彈最多的包括晶片和材料股，領漲大盤。

道瓊工業平均指數 反彈349.44點或1.02%至3萬4707.94點。史坦普500指數上漲63.92點或1.43%至4520.16點。那斯達克綜合指數上漲269.23點或1.93%至1萬4191.84點。

本周股市上下波動，史指和那指本周可望小幅收高。

Crossmark Global Investments首席市場策略師費南德茲(Victoria Fernandez)表示：「過去一周左右的波動太大了。」「出現一些好的經濟消息，有些人進場買進個股。這就是為什麼會出現一點反彈的原因。」

初請失業金人數降至數十年來的最低水平，讓有些投資 人相信，美國經濟可能會在俄烏戰爭和利率上升等不利因素的影響下繼續成長。勞工部報告，上周初請失業金人數總計18.7萬人，為1969年以來最低水平。

隨著科技股和材料股領漲，漲勢如虎添翼。

晶片股攀升，輝達等股票是交易員在市場上漲時最喜歡買入的股票；它們也受惠於疫情後持續的全球經濟復甦。輝達上漲9.82%，英特爾上漲6.94%，AMD上漲5.8%。

材料是史指表現次佳的類股。Nucor上漲4.37%，Freeport-McMoRan上漲3.27%。

Uber宣布在其手機軟體上列出所有紐約市計程車的交易後，該公司股價上漲4.96%。

與此同時，比特幣上漲4%，這是風險偏好上升的另一個跡象。

投資人仍持續關注烏克蘭 戰爭，並在持續通膨之下權衡聯準會(Fed)的升息。

Fed上周自2018年以來首次升息。主席鮑爾21日誓言要對通膨採取強硬態度，並為更激進的升息0.5個百分點打開了大門。

北約領導人24日在布魯塞爾舉行會議，討論對俄羅斯施加越來越大的壓力，因為烏克蘭似乎正在重新奪回戰爭中的陣地。

Treasury Partners投資長薩珀斯坦(Richard Saperstein)說，「雖然股市正試圖從修正中復甦，但與俄羅斯入侵烏克蘭之前相比，市場從根本上來說風險更大，不確定性更大。」

史指在2月底跌入修正區域，但現在距離高點只剩6.3%。道指也較盤中記錄下跌6.1%；那指距高點12.6%。

三大指數上周大幅反彈，為2020年以來最佳單周表現。

所有三個主要平均股指本月可望收高。史指3月至今上漲3.2%，那指上漲3.1%，道指上漲2.4%。