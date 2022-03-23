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美股道瓊早盤跌逾250點 油價大漲重燃通膨疑慮

編譯林奇賢／綜合外電
美股三大指數23日早盤開低走低，道瓊工業指數跌276點，主因油價上漲，再度點燃通膨疑慮。路透
美股三大指數23日早盤開低走低，道瓊工業指數跌276點，主因油價上漲，再度點燃通膨疑慮。路透

美股三大指數23日早盤開低走低，道瓊工業指數跌276點，主因油價上漲再度點燃通膨疑慮。在聯準會（Fed）主席鮑爾「鷹式表態」後，投資人正在評估Fed加大升息力道的可能性。

道瓊工業指數23日早盤下跌276點或0.8%，標普500指數跌0.8%，那斯達克綜合指數跌1.1%。費城半導體指數跌1.8%，台積電ADR跌1.1%。

鮑爾21日強烈暗示下次會議可能升息2碼後，交易員如今認為聯邦基金利率區間在年底前將調升至2.25%至2.5%之間，比Fed上周暗示的1.9%還高，引發短期內升息太猛恐傷害經濟成長的疑慮。例如，知名投資人艾康（Carl Icahn） 22日表示，經濟可能即將下滑。

與此同時，國際油價大漲，西德州中級原油期貨和布蘭特原油期貨23日盤中漲逾4%，布蘭特原油價格更攀抵每桶120美元關卡，因美國總統拜登即將與歐洲盟友討論對俄羅斯新一輪的制裁，且黑海地區的風暴可能迫使港口中止營運，加劇原油出口受擾狀況。

TS Lombard策略部門主管Andrea Cicione表示：「通膨會升至非常高，加上Fed緊縮貨幣政策可能有過猛的風險，最終引發經濟衰退的可能性正在升高。」

指數 油價 升息

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