我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

美援烏克蘭 提供「秘密獲取」的蘇聯製防空設備

Nike上季財報優於預期 供應鏈問題改善 盤後大漲5%

編譯黃淑玲／綜合外電
Nike上季財報優於預期。（路透）
Nike上季財報優於預期。（路透）

全球最大體育用品公司Nike上季財報優於市場預期，主要是克服了供應鏈問題，中國大陸市場業務疲軟的情況也沒有太嚴重，消息激勵Nike股價周一（21日）盤後交易時段大漲5%以上。

Nike在今年2月底止的一季，全球銷售年增5%至109億美元，優於華爾街預期。各區域營收都優於預期，包括大中華市場的銷售降低幅度比原先料想得小。公司全年財測維持不變，營收成長預期達到中個位數。

Nike周一正常時段股價收跌，跌幅0.83%，報每股130.19美元；今年以來，Nike股價已經跌了22%。

對消費者的直接銷售是Nike執行長杜納霍（John Donahoe）上任以來的重點，他收回與許多經銷商的合作，加強經營自家網站銷售。此一直銷部門的營收成長17%至46億美元，占整體銷售42%。

財務長傅蘭德（Matthew Friend）說，公司現在的直接銷售策略「進入下一階段」，在全球的經銷商業務已經減少超過50%。Nike將投資於決定保留下來的店面，推動更多自己的零售概念。Nike針對零售這塊市場，點名Foot Locker是重要的合作夥伴，使得Foot Locker股價一度上揚5.3%。在這之前，Foot Locker因Nike改變策略，備受衝擊。

供應鏈中的貨運問題還是存在，更多的產品塞在運輸途中，不過傅蘭德表示，與去年同期相比，Nike目前庫存水準已提高15%，而需求「持續超乎預期地強勁」，本季物流瓶頸可望得到改善。

Nike與全球許多跨國品牌一樣，已經暫停在俄羅斯的營運。俄羅斯再加上烏克蘭的市場，占Nike總體營收不到1%。

營收 股價 供應鏈

上一則

阿里巴巴擴大回購250億美元 創中概股紀錄

下一則

美日央行鷹鴿差距拉大 日圓6年來首度貶破120關卡

延伸閱讀

俄列臉書、Instagram為極端組織 放了WhatsApp一馬

俄列臉書、Instagram為極端組織 放了WhatsApp一馬
不滿拜登稱普亭「戰犯」俄傳喚駐美大使抗議

不滿拜登稱普亭「戰犯」俄傳喚駐美大使抗議
油價急升逾7%飆到每桶115美元 歐盟評估禁運俄油

油價急升逾7%飆到每桶115美元 歐盟評估禁運俄油
俄稱與烏和談缺乏重大突破 以色列形容還有漫漫長路

俄稱與烏和談缺乏重大突破 以色列形容還有漫漫長路

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。(路透)

高通膨時期如何投資？馬斯克和巴菲特都這麼建議

2022-03-15 00:26
印度可能接受俄羅斯的提議，以折扣價購買俄國原油和其他大宗商品。圖為位於印度瓦迪納爾的一家煉油廠。（路透）

不抵制俄羅斯便宜石油？ 這個國家敢買 美國怎麼說

2022-03-14 20:13
沙烏地阿拉伯傳出正積極與北京協商，要讓一些賣給中國的石油改採人民幣計價。(路透)

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

2022-03-15 21:31
30年固定房貸利率衝破4%，2019年5月以來首次。(美聯社)

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

2022-03-17 22:26
史坦普500指數大漲，為4天來首次上漲，因為油價一路跌至100元以下，且批發通膨數據低於預期。美聯社

油價崩+通膨緩 道指大漲600點

2022-03-15 16:42
在聯準會(Fed)升息並表示今年將再升息6次後，美股在瘋狂交易中上漲。(美聯社)

Fed將升息6次 道指先跌後升

2022-03-16 16:26

超人氣

更多 >
東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大
東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀
部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價
東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭
俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土