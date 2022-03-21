美西碼頭工協商在即 美企憂陷僵局 提前下訂聖誕商品

新冠疫情引爆全球海運危機，去年商品延誤到貨。圖為美國洛杉磯長堤港。(路透)

美國西岸的碼頭工人將在未來幾個月，與港口營運商展開新一輪勞動契約談判，由於擔心勞資談判陷入僵局，使海運的瓶頸再度緊縮，許多美國廠商已經趕著急運貨物，甚至預先運送今年聖誕購物季的商品。

洛杉磯港 與長堤 港合併起來的洛杉磯港區，是美國最大進口港，每年處理40%的美國貨櫃進口量，尤其是來自中國等東亞生產商的消費產品。新冠疫情造成洛杉磯／長堤大塞港後，洛杉磯港區外長時間都有數十艘貨輪排隊等著入港，去年更是屢創塞港紀錄。

現在，從華盛頓州到南加州 ，從西雅圖到洛杉磯，美西29個港口碼頭、共約2.24萬名碼頭工人，即將協商7月1日到期的勞資合約，勞資談判原本就經常會耗時數個月，罷工停工是家常便飯，現在遇上新冠疫情的塞港，許多美國進口商已不敢押注今年稍後順利運貨的可能性，直接趕緊提前發貨。

海運諮詢公司GSC表示，大型零售商很清楚若是洛杉磯堵住，其他港口的分攤能量有限，所以提早買下貨運量，從美東、墨西哥灣等其他港口分散運輸，甚至已提前運送耶誕假期的商品。中小型零售商沒有能力這樣提前作業，只能先「等等看」局勢演變。

全美零售協會（NRF）2月已呼籲碼頭工人與港口營運商儘快談判新合約，避免加劇貨運瓶頸，但是從排班、港口自動化到最尖銳的薪酬問題，勞資雙方有非常多歧見，2014到2015年期間針鋒相對的勞資雙方，就曾造成南加州大塞港。