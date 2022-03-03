蘋果暫停在俄羅斯銷售產品 為三星等勁敵帶來壓力

隨著俄羅斯入侵烏克蘭引發國際制裁，蘋果公司（Apple）決定加入對俄制裁行列，1日宣布暫停在俄國銷售產品。路透

隨著俄羅斯 入侵烏克蘭引發國際制裁，蘋果 公司（Apple）決定加入對俄制裁行列，暫停在俄羅斯銷售產品，分析師表示，蘋果的舉措已對三星電子等對手造成壓力。

CNBC報導，蘋果1日宣布在俄國停售產品及若干行動後，俄羅斯蘋果官網上所有產品的購買或運送選項都呈現「無法使用」，俄羅斯境外的App Store也無法下載俄國官媒RT News和Sputnik News應用程式（App）。

CCS Insight首席分析師伍德（Ben Wood）3日表示，這些舉措「實實在在地」對三星等對手帶來壓力，「重要的是他們（蘋果）表明了態度，帶頭選邊站」。

他指出，蘋果是科技領域舉足輕重的參與者，還是世上最有價值的公司之一，這家科技巨頭身處「強勢地位」，因此有本錢採取這些制裁行動。

有鑑於俄羅斯不是蘋果的主要市場，這些行動不太可能對蘋果產生重大影響。伍德說：「蘋果業務如此龐大，因此非常有彈性，失去了這筆營收也不會對業務產生災難性的影響。」

根據Counterpoint Research估計，蘋果iPhone在俄羅斯智慧手機 市場的市占率約15％，去年在俄國銷量約3,200萬支。相較下，南韓媒體BusinessKorea報導，三星目前是俄羅斯手機市場龍頭，截至去年10月的市占率達34.5%。

隨著全球各國對俄羅斯發動制裁，世界各地企業已迅速撤離當地市場。

科技顧問公司Moor Insights & Strategy分析師Anshel Sag指出，蘋果的舉動「可能會迫使其他業者跟進」。而伍德認為，在西方業者抽身之際，華為、小米等中國手機業者，可能趁此良機在當地擴大市占率。