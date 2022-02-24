我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

崩跌20%的熊市來了？那斯達克指數今開盤恐陷空頭

編譯葉亭均／綜合報導
美股指數期貨顯示，那斯達克指數24日一開盤，很可能就會陷入「熊市」。（美聯社）
美股指數期貨顯示，那斯達克指數24日一開盤，很可能就會陷入「熊市」。（美聯社）

從俄烏危機、油價飆漲到聯準會（Fed）升息在即，多項利空因素全方面衝擊股市，美國科技股尤其深受重傷，美股指數期貨顯示，那斯達克指數24日一開盤，很可能就會陷入「熊市」，也就是自近期高點回檔20%的空頭格局，為2020年新冠疫情引爆賣壓以來首見。

科技股在整體市場中賣壓最重，那斯達克綜合指數23日下跌2.6%，報13,037.47點，較11月創下的紀錄高點已經回檔18.8%，逼近回檔20%的空頭領域。

在俄羅斯總統普亭24日下令在烏東巴斯地區執行一項特殊軍事行動後，那斯達克100期貨指數一度重挫2.9%，這意味美股開盤後可能挫跌。

IG Asia Pte.策略師Jun Rong Yeap表示：「情勢升溫將促使市場進一步避險，移往避險資產，考量到情況將依舊動盪，而且西方國家將採取報復行動。」「通膨上升的風險才剛加溫，這可能會讓對利率敏感的成長股更疲弱。」

由明星基金經理人伍德（Cathie Wood）操盤的「方舟創新ETF」 23日已連續第五天下跌，今年來重挫35%，目前空頭部位占在外流通股的比率接近11%，為紀錄高點；特斯拉股價連跌四天，今年來跌幅超過27%；高盛一檔一籃子無獲利科技公司ETF已跌至2020年7月來最低點。

JonesTrading首席市場策略師師Michael O’Rourke表示：「市場持續震盪，『逢低買進』策略在過去兩個月不管用了。」「因此，投資人正從市場投機性較高的區域撤退，因為他們無法因為這些走勢動盪股票的高風險而獲得報酬。」

今年來波動加劇，因為投資人難以將一系列因素納入股價考量，這些因素包括超高通膨數據、Fed即將升息，以及歐洲不斷升級的地緣政治緊張情勢。白宮23日擴大對俄羅斯的制裁，納入北溪2號營建業者Nord Stream 2 AG及該公司主管。

Moneta投資長Aoifinn Devitt表示：「未來幾周我們將看到很多波動，因為顯然局勢非常不明朗。」

指數 投資 那斯達克

上一則

普亭下令在烏東軍事行動 道瓊期指大跌500點、那指挫2%

延伸閱讀

普亭下令在烏東軍事行動 道瓊期指大跌500點、那指挫2%

普亭下令在烏東軍事行動 道瓊期指大跌500點、那指挫2%
德美接力 中止天然氣管線北溪2號並制裁該公司CEO

德美接力 中止天然氣管線北溪2號並制裁該公司CEO
西方軟制裁 美股早盤回神 道瓊漲200點

西方軟制裁 美股早盤回神 道瓊漲200點
與通膨共存？俄烏危機恐使美國通膨率飆上10%

與通膨共存？俄烏危機恐使美國通膨率飆上10%

熱門新聞

俄烏危機升高，多種商品的供給面臨衝擊。 歐新社

烏克蘭危機升高 這5大商品恐嚴重受創

2022-02-22 12:06
比特幣17日盤中重摔9%，跌破4萬1000美元，投資人對俄羅斯可能入侵烏克蘭的擔憂升高，從而對全球市場構成壓力。（路透）

比特幣盤中重摔9% 分析師估明年跌破1萬美元

2022-02-17 20:44
烏克蘭士兵在烏東演習中發射反戰車武器。（美聯社）

美股死亡交叉 俄烏戰火在即 5件事不可不知

2022-02-20 18:52
那斯達克已從去年11月19日的高點下跌15%，形成50日移動均線低於200日均線的「死亡交叉」。美聯社

美股因俄烏戰雲密布收跌「死亡交叉」預告後勢不妙

2022-02-19 07:42
如今首次購屋難上加難，儘管如此，買房仍是增加個人財富的最佳方式。（本報資料照片）

房源趨緊俏 首次購屋更艱難 專家提醒：睜大眼睛

2022-02-21 15:45
紐約證交所交易員。（歐新社）

美股恐再崩16%？策略師轉看空、能否守住這水準是關鍵

2022-02-22 21:11

超人氣

更多 >
哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義

一洲焦點／新冷戰開打 新軸心國產生、龐培歐訪台意義
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」