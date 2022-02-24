崩跌20%的熊市來了？那斯達克指數今開盤恐陷空頭

美股指數期貨顯示，那斯達克指數24日一開盤，很可能就會陷入「熊市」。（美聯社）

從俄烏危機、油價飆漲到聯準會（Fed）升息在即，多項利空因素全方面衝擊股市，美國科技股尤其深受重傷，美股指數 期貨顯示，那斯達克 指數24日一開盤，很可能就會陷入「熊市」，也就是自近期高點回檔20%的空頭格局，為2020年新冠疫情引爆賣壓以來首見。

科技股在整體市場中賣壓最重，那斯達克綜合指數23日下跌2.6%，報13,037.47點，較11月創下的紀錄高點已經回檔18.8%，逼近回檔20%的空頭領域。

在俄羅斯總統普亭24日下令在烏東巴斯地區執行一項特殊軍事行動後，那斯達克100期貨指數一度重挫2.9%，這意味美股開盤後可能挫跌。

IG Asia Pte.策略師Jun Rong Yeap表示：「情勢升溫將促使市場進一步避險，移往避險資產，考量到情況將依舊動盪，而且西方國家將採取報復行動。」「通膨上升的風險才剛加溫，這可能會讓對利率敏感的成長股更疲弱。」

由明星基金經理人伍德（Cathie Wood）操盤的「方舟創新ETF」 23日已連續第五天下跌，今年來重挫35%，目前空頭部位占在外流通股的比率接近11%，為紀錄高點；特斯拉股價連跌四天，今年來跌幅超過27%；高盛一檔一籃子無獲利科技公司ETF已跌至2020年7月來最低點。

JonesTrading首席市場策略師師Michael O’Rourke表示：「市場持續震盪，『逢低買進』策略在過去兩個月不管用了。」「因此，投資 人正從市場投機性較高的區域撤退，因為他們無法因為這些走勢動盪股票的高風險而獲得報酬。」

今年來波動加劇，因為投資人難以將一系列因素納入股價考量，這些因素包括超高通膨數據、Fed即將升息，以及歐洲不斷升級的地緣政治緊張情勢。白宮23日擴大對俄羅斯的制裁，納入北溪2號營建業者Nord Stream 2 AG及該公司主管。

Moneta投資長Aoifinn Devitt表示：「未來幾周我們將看到很多波動，因為顯然局勢非常不明朗。」