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美股翻黑大跌近2%、科技股重傷 俄烏局勢擔憂加深

編譯洪啟原／綜合報導
美股三大指數23日收盤跌勢加劇，回吐早盤漲幅，烏克蘭宣布進入緊急狀態，美國國務院表示，俄羅斯即將侵略烏克蘭的機率依然很高。（歐新社）
美股三大指數23日收盤跌勢加劇，回吐早盤漲幅，烏克蘭宣布進入緊急狀態，美國國務院表示，俄羅斯即將侵略烏克蘭的機率依然很高。（歐新社）

美股三大指數周三（23日）收盤跌勢加劇，回吐早盤漲幅，烏克蘭宣布進入緊急狀態，美國國務院表示，俄羅斯即將侵略烏克蘭的機率依然很高。

道瓊工業指數大跌464.85點，或1.85%，收報33,131.76點，史坦普500指數跌79.26點，或1.84%，收報4,225.5點，那斯達克指數跌344.03點，或2.57%，收報13,037.49點。

那指今年迄今重挫逾16%，接近回跌20%的空頭市場邊緣。史坦普資訊科技股跌2.6%，對史坦普500指數造成最大的拖累。

其中科技股帶頭下殺，蘋果、亞馬遜分別重挫超過2%、3%，電動車大廠特斯拉大跌7%。

道瓊工業指數距離進入修正僅一步之遙。史坦普500指數22日確認進入修正，從1月3日收盤新高回跌逾10%，並且跌至8個月低點。

在史坦普500指數11大類股中，有十個類股下跌。非必需消費品類股跌3.4%，科技股跌2.6%，只有能源類股逆勢上漲1%。

美國國務院也說，華府並未看到俄國有任何撤退的跡象。白宮表示，總統拜登無意派美軍前往烏克蘭作戰。西方國家稍早針對俄國在烏東地區的行動，對俄國宣布更多制裁措施，俄國駐烏克蘭外交官員已開始撤離烏克蘭。

烏克蘭23日宣布進入緊急狀態，開始動員後備軍人，並呼籲公民立刻離開俄羅斯。

券商Wedbush股票交易部執行董事詹姆士說：「儘管西方國家對俄國擴大制裁，但俄國總統普亭仍一意孤行。俄國進一步的侵略行動，和這些行動將對大宗商品和通膨造成何種影響，這些因素都使外界緊張不已。」

美國居家修繕業者Lowe's收盤逆勢小漲，受惠於稍早調高全年銷售和獲利展望。

投資人也對美國聯準會（Fed）可能採取激進的緊縮措施來抑制通膨感到不安。

指數 俄國 烏克蘭

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