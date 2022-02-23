股指跌勢擴大 觸及今年新低

隨著俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢升級，促使主要股指跌至今年來最低水平。美聯社

隨著俄羅斯 與烏克蘭 的緊張局勢升級，促使主要股指跌至今年來最低水平。

史坦普500指數收跌79.26點或1.84%至4225.5點，較1月3日創下的紀錄收盤價下跌12%，進一步跌入更深的修正區域。道瓊工業平均指數下跌464.85點或1.38%至3萬3131.76點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌344.03點或2.57%至1萬3037.49點。

史指和那指都跌破1月24日的盤中低點，史指則是觸及1月底盤中低點後微幅拉回。

23日的走勢讓那指較去年11月高點下跌逾18%，已接近熊市邊緣。

OANDA資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示：「在金融市場對俄羅斯與烏克蘭危機是否會經由外交解決方案或地區戰爭獲得明確答案之前，股市將難以找到方向。」

隨著航空公司和郵輪公司等經濟重啟類股以及一些科技股全面下跌，股市走低。達美航空下跌4.08%，特斯拉下跌7%。電商巨頭亞馬遜下跌3.58%，蘋果下跌2.59%。

零售商一片紅海，梅西百貨下跌5.36%，TJX Companies下跌4.21%，百思買下跌2.12%，Nordstrom下跌3.41%。

與此同時，家庭零售巨頭Lowe's在獲利超過預期並宣布銷售額成長5%後上漲0.33%。

投資 人一直在應對俄羅斯和烏克蘭間的緊張局勢。《NBC》報導，烏克蘭數位化轉型部23日表示，當天再度發生另一起大規模DDoS阻斷服務攻擊，導致某些實體無法訪問政府網站。

烏克蘭還警告其公民不要前往俄羅斯，如果已在當地也不要移動。與此同時，英國警告，它準備對俄羅斯實施更多制裁。

拜登政府23日宣布將對負責建設俄羅斯北溪2號天然氣管道的公司實施制裁，這是繼22日針對俄羅斯銀行、主權債務和3名個人的第一批制裁措施之後的最新措施。

拜登在23日的聲明中說，「今天我已指示我的政府對北溪2號及其公司官員實施制裁。」「這些步驟是我們針對俄羅斯在烏克蘭採取的行動的初步制裁措施的另一部分。」

在美國掛牌交易、投資俄羅斯頂級公司的VanEck Russia ETF下跌近10%。

Truist全球資深宏觀策略師申宇茲(Eylem Senyuz)在給客戶的報告中寫道，「雖然不確定性依然存在，但我們的研究顯示，歷史上的軍事與危機事件往往會給市場帶來波動，並經常導致短期下跌，但除非事件將經濟推入衰退，否則股市最終往往會反彈。」

他說，「投資人情緒也顯示，意外走升的門檻很低。」

投資人還面臨著對創紀錄的通膨和聯準會(Fed)貨幣政策轉變可能最快下月升息的擔憂。

根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具，華爾街押注Fed 3月會議上升息的可能性為100%。