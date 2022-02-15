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美元月PPI年增9.7% Fed加速升息壓力更重

編譯任中原／綜合外電
美國通膨情況並無減緩信號。(美聯社)
美國通膨情況並無減緩信號。(美聯社)

美國今年元月各項生產者物價指數（PPI）全面勁升， 將進一步推升未來幾個月的消費者物價（CPI），並催促聯準會（Fed）加速撤離超寬鬆貨幣政策。

美國元月最終需求PPI（即整體PPI）比12月大幅上升1.0%，遠高於預估的0.5%，更遠小於12月時的0.3%升幅（修正後數字）急速擴大；與上年同期相比，升幅為9.7%，與去年12月時升幅相同，維持在2010年來高點，但比市場預估的9.1%升幅高出許多。

扣除食品及能源後，元月核心PPI月升0.8%，比去年12月及市場預期的0.5%升幅都高；比上年同期上升8.3%，與去年12月時升幅相同，但比市場預估的7.9%升幅高出許多。

扣除食品、能源、汽車及貿易相關項目後的「雙核心」PPI，比12月上升0.9%，比去年12月及市場預期的0.4%升幅都高；比上年同期上升6.9%，與去年12月時升幅相同，但高於市場預估的6.3%。

元月整體及核心PPI升幅大致相當，顯示通膨壓力並不僅限於能源項目，而是普遍升高。由於通膨並無減緩信號，愈來愈多華爾街經濟學者預測3月Fed會議時將一舉升息2碼，不過市場仍預期只會緩升1碼。

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