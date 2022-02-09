迪士尼財報亮麗 Disney+上季新增訂戶 優於預期助攻

迪士尼9日盤後公布，上季營收和獲利輕鬆超越市場預期，受惠於主題樂園營收強勁和串流服務Disney+新增訂閱人數優於預期。(美聯社)

迪士尼 （Disney）9日盤後公布，上季營收 和獲利輕鬆超越市場預期，受惠於主題樂園 營收強勁和串流服務Disney+新增訂閱人數優於預期。迪士尼盤後交易一度暴漲10%。

迪士尼上季每股盈餘（EPS）為1.06美元，優於分析師預估的0.57美元，營收達218億美元，也優於市場預估的208億美元。

最大亮點是Disney+，上季新增1,180萬付費訂戶，超越市場預估的817萬戶。迪士尼主題樂園也賺得盆滿缽滿，上季營業利益達24.5億美元，優於前一年同期的赤字。

迪士尼主題樂園營收從新冠疫情的低點翻倍成長，歸功於推出主題樂園規畫工具Genie+這類新服務，該工具需額外付費，優點是協助安排遊客前往排隊人潮較少的遊樂設施。

像其他媒體公司一樣，迪士尼大舉押注串流服務將在未來大行其道，此時愈來愈多消費者從傳統有線電視轉向線上觀賞電影和電視節目。

迪士尼上季直接面對消費者（DTC）事業的損失擴大至5,930萬美元，主要因程式設計、行銷及技術成本高漲。不過，Disney+付費訂戶大增，加上串流服務HBO Max財報樂觀，有助消除投資人對迪士尼串流事業成長趨緩的擔憂。包括ESPN和ABC在內的迪士尼傳統電視部門，上季獲利年減13%至15億美元，因節目製作成本升高抵銷有線電視頻道代理商增加的廣告和其他收入。