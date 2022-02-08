企業財報提振 股指全面走高

美股8日上漲，因投資人消化了另一批企業財報，並等待本周稍後公布的關鍵通膨數據。(美聯社)

美股8日上漲，因投資 人消化了另一批企業財報，並等待本周稍後公布的關鍵通膨數據。

道瓊工業平均指數 上漲371.65點或1.06%至3萬5462.78點。史坦普500指數上漲37.67點或0.84%至4521.54點。那斯達克綜合指數上漲178.79點或1.28%至1萬4194.45點。

企業財報推動了8日美股走勢。哈雷機車第4季意外獲利，股價上漲15.53%。Amgen和Chegg在公布財報後分別上漲7.82%和15.99%。

美國運通和摩根大通分別上漲3.29%和1.88%，提振了道指。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)在給客戶的報告中表示：「隨著華爾街轉向材料、科技和金融股，史指扭轉了跌勢。」「現在已經度過財報季的高峰期，投資人已為另一份熱門的通膨報告做好準備，正在進行的類股輪轉可能會繼續。如今，隨著全球債券殖利率 穩步上升，交易員們正在尋找科技股中的價值股並擁抱金融股。」

8日股市全面上揚，史指上漲與下跌家數比例達到2比1，小型股票羅素2000指數上揚逾1.6%。

華爾街正密切關注聯準會(Fed)將如何應對日益加劇的物價壓力，許多投資人將10日的消費者物價指數(CPI)數據視為影響本周美股的最大關鍵。通膨數據預計將顯示1月物價上漲0.4%，年增7.2%，這將是近40年來的最高水平。

美國國債殖利率7日觸及疫情時期新高，8日再次上漲。指標10年期美國國債殖利率為1.96%，是2019年11月以來的最高水平。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，「可以合理預期，在10日的CPI發布之前，股市將處於持有模式。但令人鼓舞的是，股市很好地吸收了長期殖利率上漲。」「目前這是穩固的企業和經濟基本面與貨幣政策收緊之間的拉鋸戰。」

在下跌股票方面，輝瑞下跌2.93%，該製藥商第4季收入低於華爾街分析師預期，全年獲利財測也令人失望。

FactSet數據顯示，截至8日上午，約有300支史指成分股已公布財報，其中77%的獲利超出預期，75%營收超出預期。然而，強勁的業績並不足以讓市場擺脫1月下滑造成的頹勢，而疲弱的財測可能是阻礙反彈的部分原因。

美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)在給客戶的報告中說，「即使本季表現強勁，但財測顯著減弱。發表家數也比往常稀少，1月有76家發布EPS財測，略低於去年1月，是所有1月中最低的。」

CVS Health、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)和豐田公司將在本周稍後公布財報。

其他個股方面，Peloton上漲25.28%，這家互動健身公司表示將在公司重組中裁員2800人，CEO佛利(John Foley)將卸任並轉任執行主席。

該公司將在收盤後公布財報。市場報導指稱該公司可能成為收購目標，7日飆升20.9%。

在社群媒體Snap宣布發行新債後，股價在社群媒體喜憂參半的財報季中波動不定，股價下跌0.84%。

8日走勢收復了7日史指和那指的跌幅。本周三大股指目前為正值。