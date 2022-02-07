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日專家：日本想重振半導體產業 至少需10年

中央社東京7日專電
台積電將與索尼集團合作在日本熊本縣設廠，日本政府已決定補助的框架。東京威力科創公司前社長東哲郎受訪時表示，日本若要重振半導體產業至少要花10年的時間。路透
台積電將與索尼集團合作在日本熊本縣設廠，日本政府已決定補助的框架。東京威力科創公司前社長東哲郎受訪時表示，日本若要重振半導體產業至少要花10年的時間。路透

台積電將與索尼集團合作在日本熊本縣設廠，日本政府已決定補助的框架。東京威力科創公司前社長東哲郎受訪時表示，日本若要重振半導體產業至少要花10年的時間。

72歲的東哲郎是日本經濟產業省「半導體、數位產業戰略檢討會議」的召集人，他接受日本朝日新聞專訪時被問及日本政府對台積電在日本設半導體工廠提供4000億日圓的補助金一事。

他表示，日本如果要重振昔日居半導體全球龍頭地位的榮景的話，至少需花10年，投注10兆日圓（約870億美元）的資金，以台積電為核心，奠定技術的基礎，積極致力於日本目前呈現落後局面的邏輯半導體的研發。10年之間，前半的5年須匯集人才、技術；後半的5年讓事業上軌道。起初以政府為主提供支援，之後吸納民間資金發展。

有關日本政府提供巨額補助金給台積電在日本設廠，日本民眾是否能接受一事，東哲郎指出，日本政府是基於經濟安全保障的觀點，認為需支援半導體產業，但再怎麼強調危機感，人民也不為所動。

東哲郎說：「半導體的技術該如何運用於產業上，就業機會是否增加，可讓國家更富庶嗎？在少子化之際，日本的產業若要維持競爭力的話，需有做為基礎技術核心的產業，這些事政府有必要向人民鄭重說明。」

被問及「台積電設廠是否就能促使日本半導體產業復甦」，東哲郎表示，首先是盡力與台積電合作，當然美國的存在也很重要，因為量子電腦等的商用化已相當活絡，要與美國企業合作，創造需要最先進的半導體的市場。政府在支援半導體的同時，如果不做這些事的話，很難重振半導體產業。產業界一定要攜手合作才行。

東哲郎說，日本向海外學習技術時，需付出相對代價的同時，為了不與夥伴競爭，需開拓不同的市場、創造獨自的價值。

針對有人指出台積電在日本設廠的技術是10年前的技術一說，東哲郎認為，即使把最先進的技術引進日本，如果沒能實際運用的話毫無意義。台積電合作的對象索尼將參與電動車（EV）的製造，台積電應該會製造車用半導體，擅長製造邏輯半導體的台積電可與索尼的感測器技術相結合。

東哲郎認為，懷抱高遠的理想很重要，但首先是要確實打造眼前看得到的未來。

被問及日本在記憶體方面曾席捲全球，為何落敗的原因時，他表示，日本就是不論是市場或調度方面都以日本為中心在思考，還有都懷著「紅燈大家一起過馬路就不怕」的心態，大家都在做同樣的事，才招致失敗。而且政府支援的作法也是半調子，結果演變成半導體須仰賴進口。

他認為，政府有必要基於中長期的觀點擬定戰略，持續對半導體產業提供支援。而且不是閉門造車，須有再一次向海外學習的心態才行。什麼都不做的話，是最大的風險，日本一定要有重振的決心才行。

日本 台積電 索尼

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