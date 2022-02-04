史指那指走升 今年最佳單周

亞馬遜在強勁的財報獲利和雲端計算收入推動下上漲13.54%，引領美股走高；4日也是亞馬遜2015年來最佳單日走勢。美聯社

史坦普500指數和那斯達克指數4日收漲，走出今年表現最好單周，因為持續強勁的財報延續了科技股從1月暴跌中反彈的動能。

史指上漲23.09點或0.52%收4500.53點。以科技股為主的那指上漲219.19點或1.58%至1萬4098.01點。道瓊工業平均指數尾盤失守，小跌21.42點或0.06%至3萬5089.74點。

史指本周上漲1.5%。道指和那指本周分別上漲1.1%和2.4%，為今年來第二個走升單周。由於對利率上升的擔憂拖累科技股，主要股指上月走跌。

亞馬遜 在強勁的財報獲利和雲端計算收入推動下上漲13.54%，引領美股走高；4日也是亞馬遜2015年來最佳單日走勢。Snap在公布財報後的第二天飆升58.82%。Pinterest上漲11.36%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，「股市正處一個動盪時期，但科技股一直是動盪核心。現在很多交易員都說現在該是有點建設性的時候了，特別是對於一些能夠一再證明能夠適應不同類型的環境、並提供樂觀的財測的個股，就像亞馬遜、蘋果和Alphabet一樣。」

交易員同時還評估了大幅超越預期的就業 報告及其對美國未來貨幣政策的潛在影響。

10年期美國國債殖利率 躍升至1.9%以上，觸及2019年12月以來最高水平，之前1月就業報告顯示就業人數增加46.7萬人。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為小增15萬人，甚至有些人預測會大幅下降。在就業報告發布前曾警告，由於在調查期間發生Omicron感染潮，可能會造成影響。

LPL Financial配置策略師吉爾伯特(Barry Gilbert)表示，「對市場而言，就業報告完全與聯準會(Fed)有關，而今天在創造就業機會和薪資成長方面的意外走高，讓Fed可望在3月開始升息，並在今年升息4次以上。」

隨著Fed轉向更積極地對抗通膨，指標殖利率已從2021年底的1.51%躍升，代表它將在今年放緩購債並多次升息。較高的利率讓股票承壓，尤其是估值較高的科技股。史指今年來下跌了5%。

華爾街3日經歷一個可怕的交易日，Meta股價暴跌拖累大型科技股走低。Meta股價在3日創下史上最糟單日走勢，在令人失望的財報影響下重挫26.4%。

那指3日下跌3.7%，創2020年9月以來最差單日表現。史指創近一年來最差單日表現，下跌2.4%；道指下跌518.17點。

50 Park Investments CEO薩漢(Adam Sarhan)表示，Meta Platforms以及Netflix在發布財報後的大跌，可能預示著表面下的疲軟並對市場產生看跌影響。

他說，「一些大型科技股的走勢幾乎與低價股一樣。這是表面下的巨大轉變，從一個明顯看多的市場轉至一個可能觸頂或華爾街開始看空的市場。」「自疫情開始以來，第一次看到巨大的、幾乎180度的逆轉，即使財報成長和強勁的數據，股票也不再盲目地、瘋狂地上漲。相反地，股指正在下跌。」