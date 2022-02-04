史指那指走升 今年最佳單周
史坦普500指數和那斯達克指數4日收漲，走出今年表現最好單周，因為持續強勁的財報延續了科技股從1月暴跌中反彈的動能。
史指上漲23.09點或0.52%收4500.53點。以科技股為主的那指上漲219.19點或1.58%至1萬4098.01點。道瓊工業平均指數尾盤失守，小跌21.42點或0.06%至3萬5089.74點。
史指本周上漲1.5%。道指和那指本周分別上漲1.1%和2.4%，為今年來第二個走升單周。由於對利率上升的擔憂拖累科技股，主要股指上月走跌。
亞馬遜在強勁的財報獲利和雲端計算收入推動下上漲13.54%，引領美股走高；4日也是亞馬遜2015年來最佳單日走勢。Snap在公布財報後的第二天飆升58.82%。Pinterest上漲11.36%。
Oanda資深市場分析師莫亞(Edward Moya)表示，「股市正處一個動盪時期，但科技股一直是動盪核心。現在很多交易員都說現在該是有點建設性的時候了，特別是對於一些能夠一再證明能夠適應不同類型的環境、並提供樂觀的財測的個股，就像亞馬遜、蘋果和Alphabet一樣。」
交易員同時還評估了大幅超越預期的就業報告及其對美國未來貨幣政策的潛在影響。
10年期美國國債殖利率躍升至1.9%以上，觸及2019年12月以來最高水平，之前1月就業報告顯示就業人數增加46.7萬人。接受《道瓊》調查的經濟學者預計為小增15萬人，甚至有些人預測會大幅下降。在就業報告發布前曾警告，由於在調查期間發生Omicron感染潮，可能會造成影響。
LPL Financial配置策略師吉爾伯特(Barry Gilbert)表示，「對市場而言，就業報告完全與聯準會(Fed)有關，而今天在創造就業機會和薪資成長方面的意外走高，讓Fed可望在3月開始升息，並在今年升息4次以上。」
隨著Fed轉向更積極地對抗通膨，指標殖利率已從2021年底的1.51%躍升，代表它將在今年放緩購債並多次升息。較高的利率讓股票承壓，尤其是估值較高的科技股。史指今年來下跌了5%。
華爾街3日經歷一個可怕的交易日，Meta股價暴跌拖累大型科技股走低。Meta股價在3日創下史上最糟單日走勢，在令人失望的財報影響下重挫26.4%。
那指3日下跌3.7%，創2020年9月以來最差單日表現。史指創近一年來最差單日表現，下跌2.4%；道指下跌518.17點。
50 Park Investments CEO薩漢(Adam Sarhan)表示，Meta Platforms以及Netflix在發布財報後的大跌，可能預示著表面下的疲軟並對市場產生看跌影響。
他說，「一些大型科技股的走勢幾乎與低價股一樣。這是表面下的巨大轉變，從一個明顯看多的市場轉至一個可能觸頂或華爾街開始看空的市場。」「自疫情開始以來，第一次看到巨大的、幾乎180度的逆轉，即使財報成長和強勁的數據，股票也不再盲目地、瘋狂地上漲。相反地，股指正在下跌。」
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