美股是否逢跌即買？分析師：市場將出現「多空大戰」

有策略師警告，隨著聯準會(Fed(準備在幾周後緊縮貨幣政策，市場將出現「多空大戰」。(美聯社)

今年元月美股 重挫後，華爾街專家與經理人對於投資 人是否該「逢跌即買」（BTD），爆發大論戰。德意志銀行策略師也警告，隨著聯準會（Fed）準備在幾周後緊縮貨幣政策，市場將出現「多空大戰」。

從2020年初新冠肺炎疫情爆發以來，「逢跌即買」一直是美股的「必勝絕招」，因為美股大盤指數 每逢小幅回檔後，都會再創新高，但現在由於Fed即將啟動緊縮周期，已使投資專家對這波美股反彈幅度的預估，出現高度分歧。

高價科技股及一些還在賠錢的「迷因股」（meme）今年來持續重挫，那斯達克100指數已大跌近13%，史坦普500藍籌股指數也下跌7.6%。由於Fed主席鮑爾已經明示3月將開始升息，令投資人心懷憂懼，股價也大幅震盪。

普徠仕投資管理公司執行長夏普斯表示，「面對2022年的環境，應該拒絕『逢跌即買』這種反射式的操作」。他也說，每當寬鬆貨幣政策反轉時，都很難預期會有良好的投資報酬率，「逢跌即買」也未必就是正確的操作策略。

曾有「債券天王」雅號的投資專家葛洛斯表示，「逢跌即買心態已經被市場抹殺」。他表示，由於Fed緊縮信用，投資人將會「在我們認為熊市剛開始之際」怯於進場。

滙豐銀行也警告，迄無跡象顯示鮑爾會為股市重挫護盤。Jefferies集團也說，Fed愈緊縮，市場的樂觀氛圍便愈值得懷疑。

但也有一些投資專家逢回即撲。潘興廣場避險基金負責人艾克曼指出，潘興廣場基金在Netflix股價重挫後，已買進逾310萬股。他表示，在其他投資人只著眼於短期、大賣體質良好的公司時，從長期來看，這些股票超有吸引力，也是最佳的投資機會。

黑石集團總裁蓋瑞也說，在股市交易量萎縮、且那斯達克指數比去年的頂峰回檔40%時，可能就是黑石的買進時機。

但分析師強調，近來股市賣壓不只是因為投資人擔憂利率上升，也與基本面攸關，因為許多股票的本益比過高。德銀指出，由於多空人士各有著眼點與主張，市場波動將更加劇烈。