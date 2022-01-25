道瓊早盤暴跌700點 貨幣緊縮及俄烏疑慮揮之不去

美國緊縮貨幣政策憂慮加劇、俄羅斯烏克蘭危機持續升溫，加上逢低買盤力道消退，市場人心惶惶，美股道瓊指數早盤一度暴跌逾700點。路透

美國緊縮貨幣政策憂慮加劇、俄羅斯烏克蘭危機持續升溫，加上逢低買盤力道消退，市場人心惶惶，美股25日開低走低，道瓊 早盤暴跌逾700點，跌幅2%，費城半導體和那斯達克 綜合指數 更跌逾3%，台積電ADR跌2.6%，VIX恐慌指數繼24日跳漲逾30%後續漲逾19%。

策略師警告，股市痛苦尚未結束。

美國聯準會（Fed）美東時間26日下午2時公布決策時，預料將暗示3月升息的強烈意願，再加上美歐與俄羅斯在烏克蘭的對峙升溫，全球股市25日繼續湧現賣壓。

美股三大指數25日早盤全面下挫，道瓊一度大跌逾800點，隨即又收斂至570點，波動相當劇烈；到美東時間早上10點50分，道瓊工業指數下跌258.87點，來到34,105.63點。史坦普500指數下跌60.94點，來到4,349.19點；那斯達克指數下跌291.38點，來到13,563.75點。

亞股也是倒成一片，日本東證指數（Topix）跌落修正區，步上紐西蘭股市的後塵，澳洲標普ASX 200指數也瀕臨修正，南韓Kospi指數甚至已從去年7月高點回跌逾17%，摔落去年12月以來谷底。歐股則在平盤震盪。