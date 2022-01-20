Peloton傳停產健身器材 股價崩跌24% 市值蒸發25億美元

派樂騰20日收盤大跌近24%，CNBC稍早報導，派樂騰計劃停產包括飛輪和跑步機在內的健身產品。（美聯社）

美國健身 器材業者派樂騰（Peloton）周四（20日）收盤大跌近24%，CNBC稍早報導，派樂騰計畫停產包括飛輪和跑步機在內的健身器材。

派樂騰20日盤中重挫26.98%，收盤跌幅稍微收斂至23.93%，且已低於IPO價位，單日市值蒸發25億美元。CNBC引述派樂騰的內部文件報導，派樂騰預計從2月到3月底停產飛輪。派樂騰去年12月起已停產高階飛輪，預計停產至6月。報導也說，派樂騰2月起將停產跑步機長達六周，且在2022年度，高階跑步機將維持停產。

派樂騰在1月10日的機密文件中說，可支援網路連線的健身設備求銳減，原因包括消費者對價格敏感和競爭加劇。

CNBC說，基本來說，派樂騰對有多少消費者會購買自家產品做出錯誤的判斷，之前需求大增主要來自疫情 期間的居家運動熱潮。現在派樂騰還有上千台飛輪與跑步機堆在倉庫，派樂騰須重新設定庫存水準。

派樂騰尚未對此發表看法。派樂騰將在2月8日盤後公布上季財報。

派樂騰股價在過去12個月崩跌83%，過去三個月劇跌70%，市值從逾500億美元大幅縮水至不到100億美元。

擁有數百萬數位健身課程訂戶的派樂騰，正設法應付健身產品需求放緩的問題。派樂騰去年警告投資 人，年度銷售額預料比自家預估值還低20%，同時也在尋找降低成本的方式。