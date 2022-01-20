尾盤豬羊變色 史指跌破4500

主要股指20日回吐了早盤的升幅而走低。(美聯社)

華爾街今年來一直在利率上升的環境中掙扎，主要股指20日回吐了早盤的升幅而走低。

以科技為主的那斯達克綜合指數回吐了2.1%的漲幅並下跌186.23點或1.3%至1萬4154.02點。那指19日收盤時比11月創下的歷史高點低逾10%，代表出現技術性修正。

道瓊工業平均指數下跌313.26點或0.89%至3萬4715.39點，盤中一度上漲400多點，自2021年12月以來首度跌破200日移動均線。史坦普500指數繼早盤上揚1.53%後下跌50.03點或1.1%至4482.73點，自2021年10月來首次收在4500點以下。

小型股指數羅素2000指數下跌1.9%。

Bespoke Investment Group在給客戶的報告中指出，今年來投資 人習慣在交易的最後幾個小時內大量拋售，「平均而言，美股在午餐時段上漲，但在尾盤出現大量拋售。」「在特定月份中遠低於平均水平的尾盤下殺，通常不會導致未來表現不佳。」

Peloton下跌23.93%，市場傳言，隨著消費者需求減弱，它已暫時停止其聯網健身產品的生產。

盤中大部分時間，Zoom Video和特斯拉等科技股領漲。然而，許多個股在收盤前失去動力。盤後發布財報的Netflix也提前下跌1.48%。

由於政府債券殖利率 維持高位，股市走低，這是市場對聯準會(Fed)開始收緊貨幣政策的重新定價。Fed將於下周開會，市場認為對利率採取行動的可能性很小。然而，交易員已經完全消化屆時會在2022年將4次升息 0.25個百分點中的第一次升息的可能性。

與Fed利率政策關係最密切的2年期國債殖利率約在1.04%，而指標10年期國債殖利率為1.84%。

LPL Financial策略師狄垂克(Ryan Detrick)表示，「投資人需要意識到，2022年可能會更加艱難。」「隨著升息接近，以及史上動盪的期中選舉年即將到來，今年投資人可能會面對更劇烈的起伏。」

20日的幾份財報推動了股市走勢。道指成分股Travelers業績優於預期，上揚3.1%；而美國航空也超過預期，但調降財測。旅客人數增加4%，股價下跌3.18%。

聯合航空下跌3.42%，該公司前一日公布上季財報，並警告omicron病毒已減少訂位量並將延後疫情的復甦。

狄垂克指出，「財報季才剛開始，但總體而言，預期美國企業上季運作穩健。沒有，升息即將到來，前方走勢十分微妙，可能會經歷一些正常的市場波動，但經濟基本面仍然相當穩固。」

20的失業數據顯示，omicron病例的激增可能會損害經濟復甦。

截至1月15日當周初請失業金人數為28.6萬人，為10月以來最高水平。該數字遠高於《道瓊》估計的22.5萬人，比前周的23.1萬人大幅增加。

Oxford Economics首席美國經濟學者伯斯特詹西奇(Kathy Bostjancic)說，「初請失業金人數激增和成屋銷售下降導致10年期債券殖利率暫時下降，這可能反映出Fed收緊政策的可能程度會降低，這肯定會抑制3月升息50基點的猜測。」「此外，由於圍繞經濟、通膨和利率前景的不確定性加劇，美股只會更加動盪。」

Commonwealth Financial Network投資長麥克米蘭(Brad McMillan)承認，動盪可能會持續一段時間，但表示投資人不應對升息感到恐慌，隨著經濟恢復正常，升息是正常的。

他說，「經濟和市場可以而且的確會適應利率的變化。」「這種環境是循環的正常部分，也是經常看到的。目前的趨勢可能比平常要快一些，但這是對實際經濟因素的反應，因此這樣的走勢是正常的。」

史指可望出現開年連續第3周下跌。本周，道指下跌3.3%。自17日以來，史指已下跌3.9%。那指是最大輸家，本周下跌5%。