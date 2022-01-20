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去年全球外國直接投資達1.65兆美元 超越疫情前水準

編譯王巧文／綜合外電
聯合國最新報告顯示，去年全球外國直接投資（FDI）較前一年激增77%，超越疫情前水準，但海外資金分布不均，將近四分之三流入已開發國家。路透
聯合國最新報告顯示，去年全球外國直接投資（FDI）較前一年激增77%，超越疫情前水準，但海外資金分布不均，將近四分之三流入已開發國家。路透

聯合國最新報告顯示，去年全球外國直接投資（FDI）較前一年激增77%，從新冠疫情衝擊中強勁回升，且超越疫情前水準，但海外資金分布不均，主要集中在歐美已開發國家，開發中國家次之，窮國最少。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）19日公布數據，2021年全球企業的海外投資總額達1.65兆美元，遠高於2020年的9290億美元；其中將近四分之三流入已開發國家。

根據這份報告，去年富裕國家的FDI金額估達7777億美元，為前一年的三倍。拜跨境併購交易（M&A）金額勁揚所賜，美國的FDI規模較前一年猛增114%；歐洲也激增逾80％。

去年流入開發中國家的FDI年增30％，逼近8700億美元，包括東亞和東南亞加速成長，拉丁美洲和加勒比地區則恢復至接近疫情前水準，西亞也在增加。

至於最乏人問津的窮國，去年流入非洲的海外資金也比前一年多。非洲大多數企業的FDI均有所增加。

以產業來看，在有利的長期融資條件、經濟刺激方案和海外投資計畫的帶動下，去年基建業成大贏家，融資件數年增53%，金額也躍增91％，大部分增幅來自高收入地區及亞洲、拉美和加勒比海地區。

相較下，去年對工業和全球價值鏈的新投資疲弱不振。去年宣布的「綠地投資」（greenfield investments）件數幾乎持平（年減1％），但金額小增7％。電子等全球價值鏈密集型產業的新投資計畫則進一步下滑。

投資 疫情 融資

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