美債殖利率竄升、科技股重挫 道瓊指數早盤跌500點

美國股市今天開盤走挫。(美聯社)

市場憂心主要央行升息的速度可能比原先預期還快，帶動美國公債殖利率暴漲，引發股市賣壓，美股三大指數 18日早盤跌約1.5%，道瓊 工業指數跌逾500點。大型科技股殺聲一片，那斯達克 綜合指數重挫1.9%，費城半導體指數大跌2.6%，台積電ADR跌3.9%。

道瓊工業指數早盤跌552點至35,359點。對聯準會（Fed）利率動向最敏感的美國2年期公債殖利率漲破1%，為2020年2月來首見，10年期公債殖利率也攀升5個基點至1.8305%，衝上兩年來最高水準。

臉書母公司Meta大跌3.8%，Google母公司Alphabet重挫2.9%、亞馬遜挫跌2%，微軟跌1.5%，蘋果也跌1.3%；高盛上季交易營收不如預期，股價暴跌8%，也對銀行股造成壓力。

英國金融時報（FT）報導，Fed自2020年3月以來，都維持聯邦資金利率在逼近零的水準，但利率期貨合約顯示，交易員預料年底前利率會超過1%，代表今年會升息4碼。

德意志銀行的每月調查顯示，多數受訪者認為美國科技股浮現泡沫，而且因為Fed轉鷹與美債殖利率上漲，更加看空科技股。

安本標準投資公司（Aberdeen Standard）投資組合經理人亞塞表示，投資人猜測Fed將更積極緊縮貨幣政策，他認為市場之所以出現這種氛圍，原因可以摩根大通執行長戴蒙上周說，Fed今年可能升息六、七次，以抑制通膨。