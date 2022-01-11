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鮑爾：若通膨居高不下 聯準會準備升息

那指連2日反彈 道指漲逾180點

財經新聞組／綜合報導
美股11日再度上漲。(美聯社)
美股11日再度上漲。(美聯社)

美股11日再度上漲，華爾街似乎在新年開局艱難後找到了立足點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲210.62點或1.41%至1萬5153.45點，延續前一交易日的反彈。史坦普500指數上漲42.78點或0.92%至4713.07點。而道瓊工業平均指數上漲183.15點或0.51%至3萬6252.02點。

由於利率上升給股指帶來壓力，股市從年初開始波動。然而，利率11日降溫，10年期美國國債殖利率跌破1.75%。

Bryn Mawr Trust Wealth Management投資長米爾斯(Jeff Mills)表示：「最重要的是，這只是過去幾周、事實上是年初以來一些相當極端的拋售的緩和。」「現在要說是科技的某種底部可能還為時過早。由於利率的變動，至少今天是可以暫時喘息一下。」

大型科技股支撐大盤，亞馬遜上漲2.4%，蘋果和輝達分別上漲1.68%和1.52%。其他值得注意的漲幅包括基因組測序公司Illumina，在發布超出共識的2022年營收展望後，股價上漲了16.98%。

在其他個股方面，隨著美國油價突破每桶80元，埃克森美孚上漲4.24%。家庭健身股Peloton上漲6.37%。

聯準會(Fed)主席鮑爾11日在參議院委員會為重獲提名確診進行聽證。鮑爾表示，他預計供應鏈正常化將有助於緩解2022年的通膨壓力，但表示如果通膨仍然居高不下，Fed不會害怕較預期提早升息

他說，「如果必須隨著時間演進進一步提高利率，我們會這麼做的。我們將使用工具來抑制通膨。」

然而，在鮑爾作證期間，股票和債券均走高，因為他沒有在既有的政策方向之外宣布Fed將加速改變政策。

BMO策略師林根(Ian Lyngen)在給客戶的報告中表示，「鮑爾指出資產負債表縮減將在2022年稍後發生，而且『恢復正常還有很長的路要走』。總體而言，主席的評論與在3月實現升息的意願是一致的，前提是消費者物價上漲的步伐沒有出現戲劇性逆轉。」

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，即使今年美股可能會出現回調，上周走勢可能只是個開始，但強勁的公司基本面將足以應對。

他在10日的報告中表示，「從歷史上看，美股曾經歷過一些令人討厭的『縮減恐慌』，多次升息最終導致了衰退性熊市。」「然而，投資人目前的關注點可能放錯了地方。美股的反應可能與升息的時間和次數有關，而不是與實際獲利的『方向』有關。」

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