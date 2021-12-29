大仁說財經 | IPO一度熱門，如今投資人開始縮手

晶片製造商GlobalFoundries股價至今上漲39%。（路透）

2021年是首次公開募股(IPO)創紀錄的一年。為了搭上這股熱門潮流，企業籌集的資金比以往任何時候都多，在此過程中淨賺數百億元。

當這些股票在那斯達克(Nasdaq)或紐約證券交易所(NYSE)掛牌時，它們通常首日會大漲。約會App Bumble在其首個交易日上漲64%；瑞典燕麥奶品牌Oatly上漲19%。

但在首日交易後，光彩通常不再。根據Dealogic 12日底的數據，在2021年籌資超過10億元的美股IPO中，有20家的交易價格低於其IPO價格，只有16家表現高於該價格。

佛羅里達大學研究IPO的教授里特(Jay Ritter)表示，「在IPO首日上漲後，今年IPO的平均表現低於市場。」

追踪美國新上市公司的Renaissance IPO ETF今年來下跌11%。同期史坦普500指數上漲27%。

為什麼會有這種情形？里特認為這種落差主要與華爾街的過高期望有很大關係。

他說：「主要是因為許多這些新掛牌公司一開始時的估值太高。」「一旦以非常高的市銷率跨出第一步，公司就真的必須執行，以免讓投資 人失望。」

Oatly上市時，即使尚未獲利，但估值已達100億元。同樣持續虧損的Bumble估值也超過70億元。

里特說，這種情形本身並不罕見。他指出，「絕大多數上市公司的獲利數字是負值。」

交易員押注這些公司會成為下一個亞馬遜 。但當亞馬遜在1997年上市時曾預警說：「在可預見的未來會出現大量營運虧損」。但這家互聯網巨頭現在每季都公布數十億元的獲利。

隨著2022年升息的陰霾迫在眉睫，投資人正在重新評估對高風險資產的部位配置，包括重新考慮一些早期的IPO投資。

但並不是每支IPO個股都遭受打擊。例如9月才開始生產和交車的電動車製造商Rivian，其股價較IPO價格上漲了32%。該公司現在市值近930億元，超過福特汽車 和通用汽車(GM)。

今年10月上市的晶片製造商GlobalFoundries股價也上漲了39%。

展望未來，摩根大通歐洲、中東和非洲股權資本市場聯席主管古普特(Aloke Gupte)表示，隨著時間演進，眾多IPO的疲軟表現不太可能削弱對2022年新上市股票的需求。

他說，「2022年在結構上沒有任何不同之處。」

古普特表示，即使股市回落，公司仍會渴望籌集資金以保持成長，而那些對數位化等主題有強烈興趣的公司仍將成功籌集到大量資金。

他說，「流動性仍然會氾濫。」

根據佛羅里達大學里特教授收集的數據，美國企業在2021年籌集了1180億元，為史上最高。古普特說，隨著利率上升，投資人可能會對明年支持哪些公司更加挑剔。但2021年即使美股出現回調也不太可能嚇跑他們。